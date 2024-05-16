聽新聞
test
0:00 / 0:00
Toyz判關4年2月 今發監！得先赴台中地檢署報到
電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，經台中地院一審依6個毒品罪判他4年2月，上訴至三審駁回確定，因未宣告緩刑必須入獄，台中地檢署執行科收到最高法院卷證後，已通知Toyz今天赴中檢報到，預計確認身分、經Toyz表示意見後，隨後就會發監執行。
台中檢警2021年5月至9月在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中地院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定150萬元交保。
台中地檢在劉的毛髮驗出第二級毒品反應，將他聲請觀察勒戒後，劉進入台中勒戒所勒戒，檢方偵結依4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪起訴劉。
台中地院審酌，劉偉健在偵查、審理期間均自白坦承，已知悔悟，加上有供出毒品上游讓檢警查獲，依毒品危害防制條例第17條自白、供出上游等規定，各予以減刑1次。
中院依4個販賣第二級毒品罪各判劉2年6月、2年6月、2年6月，及2年7月，另依2個販賣第二級毒品未遂罪，各判劉1年4月、1年7月，一共6罪合併定應執行4年2月，上訴至最高法院駁回定讞。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言