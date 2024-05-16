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Toyz判關4年2月 今發監！得先赴台中地檢署報到

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，經台中地院一審依6個毒品罪判他4年2月，上訴至三審駁回確定，因未宣告緩刑必須入獄，台中地檢署執行科收到最高法院卷證後，已通知Toyz今天赴中檢報到，預計確認身分、經Toyz表示意見後，隨後就會發監執行。

台中檢警2021年5月至9月在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中地院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定150萬元交保。

台中地檢在劉的毛髮驗出第二級毒品反應，將他聲請觀察勒戒後，劉進入台中勒戒所勒戒，檢方偵結依4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪起訴劉。

台中地院審酌，劉偉健在偵查、審理期間均自白坦承，已知悔悟，加上有供出毒品上游讓檢警查獲，依毒品危害防制條例第17條自白、供出上游等規定，各予以減刑1次。

中院依4個販賣第二級毒品罪各判劉2年6月、2年6月、2年6月，及2年7月，另依2個販賣第二級毒品未遂罪，各判劉1年4月、1年7月，一共6罪合併定應執行4年2月，上訴至最高法院駁回定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中地檢署1樓執行科。記者曾健祐／攝影
台中地檢署1樓執行科。記者曾健祐／攝影
Toyz昨晚直播預告今天將入獄。圖／取自yet直播
Toyz昨晚直播預告今天將入獄。圖／取自yet直播

劉偉健 毒品

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