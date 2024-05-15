快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

露營區老闆打死人稱「手腳不乾淨」 家屬怒：侮辱人

中央社／ 南投縣15日電

中寮鄉合樂露營區謝姓業者疑夥同其他3人打死張男，犯嫌4人收押。對於謝男指張男手腳不乾淨、工作不積極才動手，張男家屬今天反駁說，不要打死人還侮辱死者，死人開不了口。

中寮鄉和興村永樂路、龍興吊橋前合樂露營區11日深夜發生命案，42歲謝姓業者疑夥同徐姓、許姓、何姓員工毆打47歲張姓員工致死，犯後報案謊稱張男是摔倒，消防局救護員12日凌晨到場，發現張男明顯死亡未送醫，由於現場凌亂有打鬥跡象，檢警戳破謝男等人謊言。

謝姓主嫌與徐姓、許姓、何姓犯嫌已被羈押禁見，檢察官12日完成相驗，今天解剖，死者張男的姊姊等親屬到場，張男姊姊向媒體透露，80多歲母親很掛心弟弟，死訊至今不敢讓母親知道，弟弟被打得頭破、七孔流血，死狀悽慘，但犯嫌一夥人還談笑風生。

張男姊姊表示，謝男等人在現場燒很多紙錢，她懷疑謝男是預謀犯案，否則案發當時是半夜、凌晨，要去那裡買這麼多紙錢；她說，實在不懂到底有多大仇恨，要這樣凌虐打死人，且犯後一點愧疚感都沒有，她懷疑弟弟長期遭毆打，但弟弟可能為求有棲身處而留著。

媒體報導指謝男不滿死者張男手腳不乾淨、工作不積極才動手教訓。張男姊姊反駁，辦公區只有一個小房間，連門都很難打開，裡面只有1張床、1張桌子，「裡面能偷什麼東西」，犯嫌不要打死人還要侮辱死者，這是家屬最不能接受，因為死人開不了口。

中寮鄉合樂露營區謝姓業者疑夥同其他3人打死張男，犯嫌4人收押。對於謝男指張男手腳不乾淨，張男家屬今天反駁說，不要打死人還侮辱死者。圖／擷取自案發露營區臉書專頁
中寮鄉合樂露營區謝姓業者疑夥同其他3人打死張男，犯嫌4人收押。對於謝男指張男手腳不乾淨，張男家屬今天反駁說，不要打死人還侮辱死者。圖／擷取自案發露營區臉書專頁

房間 殺人 露營區

延伸閱讀

武陵農場繡球花開 藍天白雲相映襯如童話世界

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

雲林首座公有古坑樟湖十字關露營區 最快6月開放

【最新宜蘭露營攻略】快速帶你看6間高cp值露營車、懶人露營、宜蘭露營地，可團體包場

相關新聞

露營區老闆打死人稱「手腳不乾淨」 家屬怒：侮辱人

中寮鄉合樂露營區謝姓業者疑夥同其他3人打死張男，犯嫌4人收押。對於謝男指張男手腳不乾淨、工作不積極才動手，張男家屬今天反...

疑玩槍走火1子彈擊中兩人 他肚中彈忍痛就醫稱吃壞東西肚子痛

郭姓男子、林姓男子昨晚疑似在北市大同區重慶北路一帶，玩槍時槍枝走火，子彈貫穿林男後，射進郭男腹部，郭男強忍槍傷，竟搭車到...

台南女開車拒檢衝撞2騎士 逃逸4公里遭逮竟是通緝犯

台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女因心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎...

黑幫吸收越籍人士 軟禁毆勒被害人…警逮10人殲滅幫派

自稱天道盟太陽聯盟成員蔡男以月陽會名義，對外吸收越南籍移工、來台唸書越籍生加入幫會，借以坑騙、勒索同鄉。上個月新莊警方獲...

北市汽車自撞釀2人送醫 意外曝座車藏毒…警不排除毒駕

台北市警方日前獲報民眾駕駛汽車在內湖區東湖路上自撞，派員到場協助傷者送醫後，發現肇事車輛中有袋裝不明結晶，初驗呈毒品安非...

酒駕被抓他朝酒測器膜拜仍超標 菸盒再起獲安毒兩罪嫌送辦

台南市洪姓男子昨晚6點騎乘機車行經中西區金華路與民生路口，因騎車使用手機，為巡邏警員發現攔下盤檢。洪被警方聞到滿身酒味，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。