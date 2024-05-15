露營區老闆打死人稱「手腳不乾淨」 家屬怒：侮辱人

中寮鄉合樂露營區謝姓業者疑夥同其他3人打死張男，犯嫌4人收押。對於謝男指張男手腳不乾淨、工作不積極才動手，張男家屬今天反駁說，不要打死人還侮辱死者，死人開不了口。

中寮鄉和興村永樂路、龍興吊橋前合樂露營區11日深夜發生命案，42歲謝姓業者疑夥同徐姓、許姓、何姓員工毆打47歲張姓員工致死，犯後報案謊稱張男是摔倒，消防局救護員12日凌晨到場，發現張男明顯死亡未送醫，由於現場凌亂有打鬥跡象，檢警戳破謝男等人謊言。

謝姓主嫌與徐姓、許姓、何姓犯嫌已被羈押禁見，檢察官12日完成相驗，今天解剖，死者張男的姊姊等親屬到場，張男姊姊向媒體透露，80多歲母親很掛心弟弟，死訊至今不敢讓母親知道，弟弟被打得頭破、七孔流血，死狀悽慘，但犯嫌一夥人還談笑風生。

張男姊姊表示，謝男等人在現場燒很多紙錢，她懷疑謝男是預謀犯案，否則案發當時是半夜、凌晨，要去那裡買這麼多紙錢；她說，實在不懂到底有多大仇恨，要這樣凌虐打死人，且犯後一點愧疚感都沒有，她懷疑弟弟長期遭毆打，但弟弟可能為求有棲身處而留著。