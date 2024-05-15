疑玩槍走火1子彈擊中兩人 他肚中彈忍痛就醫稱吃壞東西肚子痛

郭姓男子、林姓男子昨晚疑似在北市大同區重慶北路一帶，玩槍時槍枝走火，子彈貫穿林男後，射進郭男腹部，郭男強忍槍傷，竟搭車到土城，再從去年劉姓少年持衝鋒槍連開51槍的華山幫據點、新北市土城巨新當鋪外上車，赴新光醫院就醫，郭男坐在輪椅上忍著槍傷，第一時間還說「吃壞東西肚子痛」。警方指出，目前已清查掌握郭、林男相關資料，全力調閱監視器影像，追查釐清案發地點與槍擊原因，並已報請士林地檢署指揮偵辦。

警方調查，有詐欺前科的63歲郭姓男子，因左腹部中槍，從新北土城區和朋友一起上計程車，昨晚8時許趕赴士林區新光醫院就醫，急診室發現是槍傷通報警方，郭男第一時間還說是吃東西導致肚子痛，直接戳破謊言。郭男經開刀救治，取出子彈，目前尚未恢復意識，還無法製作筆錄。

另一名受傷的46歲林姓男子，也中槍子段貫穿身體，經警方策動後，帶著改造手槍、彈匣到大同警分局重慶北路派出所投案；林男初步供稱，開槍地點在大同區重慶北路一帶，隨後由警方戒護上救護車，送往新光醫院急救。

據悉，郭男從華山幫據點、新北土城巨新當舖外上車，此當鋪就是去年少年開槍掃射51槍的當鋪，此槍案是因竹聯幫弘仁會、板橋華山幫2幫派糾紛導致，今郭男、林男中槍案，郭男從北市到土城，再回士林就醫，改造槍枝、糾紛是否與幫派有關，已通報土城警分局協助調查。