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台南女開車拒檢衝撞2騎士 逃逸4公里遭逮竟是通緝犯

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女因心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎士，警方隨即朝其左後輪開槍制止，楊女自撞後遭逮，經警方調查發現，楊女竟是竊盜、毒品通緝犯，且車上還起獲毒品等證物，全案詢後依法送辦。

永康警方表示，永康派出所警員徐子原、林忠毅昨下午巡經中山北路與永明街口時，發現一輛自小客車行跡詭異，且車牌還是逾期檢驗註銷的非法車牌，2員欲上前攔查時，自小客車駕駛楊女竟拒檢並加速逃逸，員警趕緊通報並實施攔截圍捕。

楊女逃逸過程中，不僅在路口擅闖紅燈，甚至衝撞波及2名機車騎士，造成2人受傷，後方攔查圍捕的員警為避免楊女再波及危害其他用路人，及維護自身及同仁安全，徐員隨即朝其車輛左後輪開1槍制止。

孰料，楊女仍持續逃逸，最後在勝利街一處民宅前自撞才停下，員警趕緊上前破窗，同時大聲喝斥「出來、趴下！」楊女前後逃逸約4.3公里，才乖乖下車束手就擒。

永康警方調查，楊女為竊盜及毒品通緝犯，當下車內也起獲第2級毒品安非他命、第3級毒品喵喵及毒品吸食器等證物，全案詢後今依妨害公務、肇事逃逸及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送偵辦。

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台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女疑因竊盜及毒品通緝犯身份，且車上還有毒品，心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎士，警方開槍制止，楊女最後自撞後遭逮。圖／民眾提供
台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女疑因竊盜及毒品通緝犯身份，且車上還有毒品，心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎士，警方開槍制止，楊女最後自撞後遭逮。圖／民眾提供
台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女疑因竊盜及毒品通緝犯身份，且車上還有毒品，心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎士，警方開槍制止，楊女最後自撞後遭逮。圖／民眾提供
台南一名33歲楊姓女子昨下午因駕駛非法車牌上路，遭眼尖巡邏員警發現，楊女疑因竊盜及毒品通緝犯身份，且車上還有毒品，心虛拒檢加速逃逸，過程中甚至衝撞波及2名機車騎士，警方開槍制止，楊女最後自撞後遭逮。圖／民眾提供

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