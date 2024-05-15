黑幫吸收越籍人士 軟禁毆勒被害人…警逮10人殲滅幫派

自稱天道盟太陽聯盟成員蔡男以月陽會名義，對外吸收越南籍移工、來台唸書越籍生加入幫會，借以坑騙、勒索同鄉。上個月新莊警方獲報有人遭該幫會囚禁、毆打逼交20萬元，經追查於昨天循線逮捕蔡男等10名幫眾，依法究辦瓦解黑幫。

據了解，蔡姓男子（28歲）透過網路直播銷售物品，自稱天道盟太陽聯盟成員的他，在新北新莊地區以太陽聯盟月陽會名義，對外吸收越南籍移工、來台唸書越籍生加入幫會。

據悉，蔡男聽聞來台的越南籍斐男家境富裕，找來幫眾成員越南籍斐女（20歲、來台唸書）借聊天誘出斐男，並約在上個月16日晚上來到新北市五股區五工二路一家卡拉OK店聊天。斐男受同鄉女邀約不疑有他隻身前往赴約，不料，斐男一走進店內，既遭蔡男等10名幫眾成員拿走手機，還囚禁限制行動。

過程中，蔡男向斐勒索要錢，斐男一度拒絕，遭蔡男等幫眾棍棒伺候、灌酒，導致斐男身體多處毆傷，期間蔡男要求裴男撥打視訊電話，向家人要求支付5萬元及20萬元贖金，才肯放人。

斐男心生恐懼，先當場交付5萬台幣給蔡。怎料，蔡男續向斐男索要20萬元贖金，斐男以找友人拿錢過來為謊，騙得免被眾煞拳毆，最後趁著在場幫眾睡覺之際奪門逃出，隨後跑到新北市五股區五工路巧遇巡邏員警獲救。

案經新莊警方循線追查，於這個月12、13兩日兵分多路逮捕主嫌蔡男、幫眾成員王男（33歲、台灣籍）、王男（33歲、台灣籍）、林男（37歲、台灣籍）、蔡男（23歲、台灣籍）、裴男（24歲、越南籍、服務業）、陳女（23歲、越南籍、學生）、李男（21歲、越南籍、工）、童男（32歲、越南籍）、黎氏女（20歲、越南籍、學生）共10人到案。

警方現場搜扣球棒3支、幫派橫幅「天道酬勤」1幅、手機10支、借據13張，一併帶回偵辦。警詢後，依組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、傷害等罪嫌，將10人移送法辦，並擴大溯源，積極查緝其他集團共犯到案。

分局長王鴻儒表示，檢警全力打擊組織犯罪集團，消弭幫派氣焰絕不姑息!民眾如發現可疑或不法情事，請立即向警察機關舉報，共同維護轄區治安與你我之生命財產安全。