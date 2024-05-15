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北市汽車自撞釀2人送醫 意外曝座車藏毒…警不排除毒駕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報民眾駕駛汽車在內湖區東湖路上自撞，派員到場協助傷者送醫後，發現肇事車輛中有袋裝不明結晶，初驗呈毒品安非他命陽性反應，乘客朱姓男子自知法網難逃，坦承持毒，警詢後將其送辦。

警方調查，台北市內湖分局康樂派出所員警5月1日上午10時許獲報，民眾駕車在東湖路上自撞釀傷，到場後發現林姓男子駕駛汽車載送朱姓男子、黃姓女子自撞行道樹，導致林男胸腔挫傷、朱男頸椎挫傷，員警分別協助傷者送醫治療。

未料，員警在排除事故時發現，肇事車輛後座踏墊有一包夾鏈袋裝不明結晶物，經查毛重2.9公克，初驗呈毒品安非他命陽性反應，立刻清查毒品來源。

據悉，33歲林男及30歲朱男曾涉毒品案，朱男面對員警詢問自知法網難逃，坦承持有毒品，林男則否認涉毒，但坦言案發時恍神自撞，今年1月也曾自撞被送入加護病房。

警方初步不排除林男毒駕，也對林男驗尿，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將朱男函送士林地檢署偵辦，若相關尿液報案顯示林男毒駕，也將依毒品、公共危險罪嫌將其送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子駕駛汽車載送朱姓男子、黃姓女子自撞行道樹，導致林男胸腔挫傷、朱男頸椎挫傷，員警分別協助傷者送醫治療。記者李隆揆／翻攝
林姓男子駕駛汽車載送朱姓男子、黃姓女子自撞行道樹，導致林男胸腔挫傷、朱男頸椎挫傷，員警分別協助傷者送醫治療。記者李隆揆／翻攝
員警在排除事故時發現，肇事車輛後座踏墊有一包夾鏈袋裝不明結晶物，經查毛重2.9公克，初驗呈毒品安非他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝
員警在排除事故時發現，肇事車輛後座踏墊有一包夾鏈袋裝不明結晶物，經查毛重2.9公克，初驗呈毒品安非他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝

毒品 毒駕 自撞

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