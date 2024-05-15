酒駕被抓他朝酒測器膜拜仍超標 菸盒再起獲安毒兩罪嫌送辦

台南市洪姓男子昨晚6點騎乘機車行經中西區金華路與民生路口，因騎車使用手機，為巡邏警員發現攔下盤檢。洪被警方聞到滿身酒味，酒測前不斷向酒測器膜求祈禱，酒測值仍超過標準值，香菸盒內發現藏有安非他命，警詢後依公共危險及毒品罪嫌法辦。

洪姓男子（44歲）昨天傍晚下班後騎著機車準備回家，途中在檳榔攤與朋友偶遇並喝了1瓶啤酒後再酒後上路，因行經金華路與民生路口，邊騎車使用手機為警發現攔下盤檢。

雖然洪直說沒有喝酒，但警員聞到濃厚酒味，酒測前雙手合抱，不斷向酒測器膜求祈禱，但仍超標達每公升0.36毫克，警方依涉犯公共危險罪嫌逮捕並當場保管移置機車。

洪為員警帶返派出所並實施安全檢查中，眼尖警員看見洪對口袋內1包香菸刻意掩藏，打開檢查後在香菸盒內發現藏有1包0.26公克安非他命，尿液呈現陽性反應，再加上一條毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局表示，今年迄今計已取締酒後駕車226件，呼籲民眾如有飲酒應善用計程車及或指定駕駛人接送，切勿心存僥倖醉酒上路，除可能危害自己及他人生命財產安全外，也會觸法，恐有牢獄之災。

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