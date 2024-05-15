北市2男中彈 曾被轟51槍巨新當鋪外搭車取子彈 …是否幫派糾紛待釐清

郭姓男子、林姓男子今疑似在玩槍時，槍枝走火中彈，2人紛紛趕赴新光醫院急救，開刀取出子彈。專案小組調查，郭姓男子從土城一家當鋪上計程車就醫，此當鋪就是去年劉姓少年持衝鋒槍連開51槍的華山幫據點、新北市土城巨新當鋪。全案士林、大同分局共辦，策動林男交出一把改造槍枝，全案起因是否與幫派糾紛有關，尚待調查中。

警方調查，有詐欺前科的63歲郭姓男子，因左腹部中槍，今凌晨1時許，從新北土城區和朋友一起上計程車，趕赴士林區新光醫院就醫，經開刀救治，取出子彈，目前尚未恢復意識，還無法製作筆錄。

另一名受傷的46歲林姓男子，也身中槍傷，經警方策動後，帶著改造手槍、彈匣到大同警分局重慶北路派出所投案，初步供稱，開槍地點在大同區重慶北路一帶，隨後由警方戒護上救護車，送往新光醫院急救。

據悉，郭男從華山幫據點、新北土城巨新當舖外上車，此當鋪就是去年少年開槍掃射51槍的當鋪，此槍案是因竹聯幫弘仁會、板橋華山幫2幫派糾紛導致，今郭男、林男中槍案，郭男從北市到土城，再回士林就醫，改造槍枝、糾紛是否與幫派有關，尚待專案小組調查釐清。