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桃園女搭白牌車搶百萬金條 落網辯：我不知我在做什麼

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園八德區高城地區的謝姓女子，今年3月底晚間搭乘事先預約的多元計程車，前往桃園大廟旁中正路的金店一條街假意購買金條，卻在女店員拿出金條，臨時接聽電話之際，讓謝女有機可乘抓了市價百餘萬元金條就往外跑，所幸女店員及時追出，在謝女所搭的多元計程車欲駛離前，趕緊攔車報警；桃園地檢署偵結，依搶奪罪起訴謝女。

起訴事實指出，22歲謝女今年3月31日晚間7點搭乘事先以app預約、由李姓男子駕駛的多元計程車，自八德區上車後表示欲前往桃園區中正路的某家銀樓，並於當晚7點48分抵達後，要求李男暫時停靠路邊讓她下車，並等她回來。

謝女下車後走進街邊某銀樓，向櫃檯黃姓女店員聲稱要買金條，女店員於是取出分別重5台兩、6.668台兩、市價值101萬5116元的金條讓謝女觀賞挑選，詎料，謝女卻趁女店員接聽電話而不及防備之際，未付款便將2塊金條搶奪得手，隨後跑到等候在中正、中山路口、搭乘不知情李姓駕駛的多元計程車欲離去，女店員由後趕至將李男的車攔停並報警處理。

檢警訊問時，謝女承認當晚有前往該家銀樓，但她否認有犯搶奪案件，並以「我有服用精神科的藥物，當下狀態不好，我只記得有拿了2個東西就跑了，當下沒有要搶奪、拿取金條的意思，我不知道我在做什麼云云」來辯稱。

檢方調查，謝女犯案前，當晚7點先預約並搭乘李姓駕駛的多元計程車，請李男載送她至桃園區中正路的銀樓一條接後，要求李暫時停靠路邊並暫時下車不到4分鐘，於當晚7點51分上車後，立刻遭女店員攔車，顯見謝女既可與李姓駕駛清楚溝通要去目的地，短暫下車後還能記得原先搭乘的車輛，則她辯稱精神狀態不佳，記憶不清等說詞無從採信。

桃園22歲謝女今年3月底當晚預約多元計程車搭載來回，卻在挑選金條時搶了2塊市價逾百萬元黃金欲搭車離去，及時遭女店員攔車報警，桃園地檢署偵結，將她依搶奪罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園22歲謝女今年3月底當晚預約多元計程車搭載來回，卻在挑選金條時搶了2塊市價逾百萬元黃金欲搭車離去，及時遭女店員攔車報警，桃園地檢署偵結，將她依搶奪罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

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