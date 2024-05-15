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男子未繫安全帶 遭警攔查竟是通緝犯還持有大量毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市葉姓男子昨晚9點多開車行經安平區健康路三段，因未繫安全帶，被巡邏員警發現趨前攔檢盤查，竟查出葉因毒品案遭台南地檢署通緝，並在車上查扣安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包等各式毒品約325公克。警詢後解送南檢歸案並依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

市警四分局育平派出所員警，昨晚9點多執行巡邏勤務時，發現葉姓男子（35歲）開車行經健康路三段時未繫安全帶，趨前加以盤查，赫然發現葉男為台南地檢署今年5月發布違反毒品防制條例執字通緝犯。葉嫌及同車楊姓女子（46歲）經尿液檢驗初篩呈二級毒品甲基安非他命陽性反應，楊女被依毒品罪嫌函送南檢法辦。

警方另在葉嫌車內查獲摻有一級毒品嗎啡香菸1支、二級毒品安非他命7包(293.94公克)、二級毒品大麻1包(0.32公克)、三級毒品k他命2包(1.41公克 )、混合型毒品咖啡包共11包(29.7公克)、夾鏈袋一包及毒品吸食器具；另葉涉嫌施用毒品後駕車部分，於製作測試觀察紀錄表後，依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

分局長曹儒林表示，員警落實勤務，積極緝捕防止潛在危害，更遏止大量毒品流出，警分局將向上追溯毒品來源，以及是否販賣下游藥腳或吸食，進一步追查偵辦。

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葉姓毒品男通緝犯涉嫌持有安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓毒品男通緝犯涉嫌持有安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓毒品男通緝犯涉嫌持有安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓毒品男通緝犯涉嫌持有安非他命、大麻、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

反毒 台南 毒品 通緝

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