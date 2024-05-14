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影／貪圖台幣60萬藏毒闖關 加籍女子桃機落網依法起訴

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

一名23歲加拿大籍A女日前以觀光名義來台，卻在行李內夾藏25.3公斤第三級毒品K他命企圖闖關入境，卻被關務署台北關及航警局安檢大隊查出，待她提領行李後逕行逮捕，警訊後，依違反毒品危害防制條例送辦並依法起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，關務署台北關與航警局安檢大隊3月23日執行入境行李X光儀檢時，發現一件行李之X光顯像有異，因此查獲加拿大籍A女意圖運毒闖關，並查扣重達25.3公斤的第三級毒品K他命，市價逾新台幣千萬元。

李維佳指出，A女被捕後向警方坦承，她遭到加拿大當地運毒集團利誘，以2.5萬元加幣（約合新台幣60萬元）為代價，以假借觀光名義搭機來台，並在行李中放置了5大包、重達25.3公斤的第三級毒品K他命，預計下機後自行前往飯店入住，再依照運毒集團指示交付毒品。

李維佳說，A女運毒手法粗糙，一入境就遭眼尖的海關官員及安檢人員發現，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦並於近日起訴。他也呼籲，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

加拿大籍A女在行李內夾藏25.3公斤第三級毒品K他命企圖闖關，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供
加拿大籍A女在行李內夾藏25.3公斤第三級毒品K他命企圖闖關，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供
加拿大籍A女被捕後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並於近日起訴。圖／航警局提供
加拿大籍A女被捕後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並於近日起訴。圖／航警局提供
海關官員於加拿大籍A女行李內查獲25.3公斤第三級毒品K他命。圖／航警局提供
海關官員於加拿大籍A女行李內查獲25.3公斤第三級毒品K他命。圖／航警局提供
於A女行李內查獲的第三級毒品K他命，重達25.3公斤。圖／航警局提供
於A女行李內查獲的第三級毒品K他命，重達25.3公斤。圖／航警局提供

安檢 毒品

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