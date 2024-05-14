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狠母殺害兒女前曾向學校告假 警暫排除第二人涉案

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蘇女疑因吸食毒品跟喝酒後，殺害5歲及9歲兒女，被警方帶回查辦。警方調查發現蘇女向學校謊騙，要帶小孩下南部遊玩，沒想到竟因吸毒鑄下大禍。稍早中和警分局出面說明，經勘驗現場初步排除有第二人涉案，朝殺害兒童罪嫌偵辦。

據悉，蘇女（37歲）為單親媽媽，疑似在百貨擔任櫃姐，一年多前因係與前夫離異，由蘇女獨自撫養一雙年幼兒女，蘇女與一雙兒女感情不錯，時常透過臉書分享與兒女間互動畫面，連貼文都充滿著對兒女的呵護及母愛。

這個月12日蘇女向兩名兒女的學校告假，謊稱要帶小孩去南部玩，沒想到蘇女卻是帶一雙兒女入住新北中和這間汽車旅館。今天凌晨蘇女拍下一雙兒女熟睡照片，並將兒女熟睡照更改為臉書封面，早上疑似喝酒吸毒後行去失控，親手殺害親生子女。

稍早，新北中和警分局副分局長林烱棋說明，目前命案現場排除有母親以外的第二人進出涉案，但有她的朋友來做訪客，相關死因還尚待採證釐清，後續會報請地檢署刑事相驗。至於蘇女有沒有坦承犯行？是誰知道報案？分局長說，還在比對相關跡證及監視器畫面釐清。

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中和傳出母涉嫌悶死孩子的案件，警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／攝影
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蘇姓女子疑似親手用枕頭悶死一對兒女，警方帶回查辦。記者黃子騰／翻攝
蘇姓女子疑似親手用枕頭悶死一對兒女，警方帶回查辦。記者黃子騰／翻攝
中和傳出母涉嫌悶死孩子的案件，警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
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吸毒 小孩 新北

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