新北母涉殺一對子女再棉被裹屍 社會局稱5月8日面談無異狀

中和今天傳出驚悚的母親涉嫌殺害一對兒女命案，新北市社會局表示，該案為單親媽媽扶養二名未成年兒少，社會局在學校通報為脆弱家庭後，即啟動關懷機制，並連結民間單位，共同提供經濟支持及物資協助、定期訪視確認照顧狀況及照顧負荷，最近一次面談是5月8日。

社會局說，社會局與學校均有密切聯繫關心此案，此家庭沒有兒虐通報，二名未成年兒少在社工與學校關懷後皆穩定就學，這二天由媽媽協助兒少向學校請假。

社會局呼籲，家長應尊重兒少為獨立的個體，勿因任何壓力剝奪兒少生存權，若遭遇困難可就近前往社福中心尋求協助。

檢警調查，涉案蘇女疑因吸食毒品跟喝酒後情緒失控，在新北中和一間汽車旅館內殺害一對兒女，還棉被包裹兩子女遺體，她14小時前還透過臉書貼上兩子女熟睡照片，沒想到卻在今天早上殺害他們，雙手被警方上銬帶回查辦。詳細事發經過待釐清。

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