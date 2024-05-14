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14小時前才上傳子女熟睡照 狠母今喝酒吸毒失控殺親生骨肉
狠母蘇女疑因吸食毒品跟喝酒後情緒失控，在新北中和一間汽車旅館內殺害一對兒女，還棉被包裹兩子女遺體。從蘇女臉書可看出，她私下與一對子女互動很好甚為照護，看蘇女貼畫面，兩姊弟感情不錯。她14小時前還透過臉書貼上兩子女熟睡照片，沒想到卻在今天早上殺害他們，雙手被警方上銬帶回查辦，令人遺憾。
據了解，蘇女與一雙兒女互動很好，從蘇女臉書既可看出，臉書內盡是與子女們的生活照片、子女玩耍時影片。蘇女也不時透過臉書寫下與兒女間的親密對話。可見蘇女與兒女間的感情不錯，只不過，今天蘇女卻因吸食毒品跟喝酒情緒失控，悶死一雙兒女，令人不勝唏噓。
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