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嶺南畫派宗師歐豪年享耆壽90歲 陳屍家中逾1天兒才報警原因曝光
「嶺南畫派宗師」歐豪年上月底在北市信義區家中離世，享耆壽90歲，有媒體爆料稱，歐豪年陳屍現場凌亂，且死亡時間超過一天，認為死因不單純，對此，檢警指出，司法相驗後排除外力因素，遺體已發還家屬。據悉，之所以會陳屍超過一天，是因為歐豪年生前希望死後在屋內多待幾天，至於現場凌亂，僅是家裡正常生活痕跡。
據了解，信義警方上月25日獲報死亡案趕抵，到場發現歐豪年陳屍住家房間床上、明顯死亡，拉起封鎖線採證，勘驗現場沒有打鬥痕跡，屍體外觀沒有外傷，排除外力介入。
由於屍體有腫脹情況，死亡時間超過一天，檢警問歐豪年兒子「怎麼現在才報警？」兒子回說「父親因宗教信仰，生前遺言希望能在家裡待幾天」，同時出示歐豪年生前相關字條證實，警方慎重起見，報請檢察官進行司法相驗，釐清死因。
檢警相驗後確認非他殺，但歐豪年生前較少就醫紀錄，法醫仍無法判斷死因，因此在5月3日解剖，將部分檢體送至法醫研究所化驗，隨後將遺體發還家屬；目前仍在等待解剖報告。
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