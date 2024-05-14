影／疑酒後吸毒釀大禍 荒唐母拿枕頭悶死親生9歲女及5歲兒

近年國內詐騙盛行，讓檢警抓不勝抓，不少人都有疑問，為何詐騙集團愈抓愈多，到底他們有什麼通天本領，聯合報數位版還原前年刑事局中打二隊偵破具竹聯幫靜安會背景的一件詐騙集團案，可以看出詐騙集團不僅分工專業，背後還疑有律師、警察撐腰，警方面對詐團的反蒐證，乾脆來個將計就計，以查辦網購詐欺為名，花半年多的時間蒐證，一舉抄掉這個以虛擬幣詐騙的犯罪集團。

2024-05-14 10:00