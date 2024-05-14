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影／疑酒後吸毒釀大禍 荒唐母拿枕頭悶死親生9歲女及5歲兒
新北市中和區發生驚悚的母殺子命案，警方獲報於員山路1間汽車旅館內，發現蘇女及被她用枕頭悶死的一對5歲及9歲兒女，蘇女向警方表示，她精神壓力大喝酒拉K釀下大禍，目前警方封鎖現場，帶回蘇女釐清行凶原因及動機。
據了解，蘇姓女子（40歲）疑似生活壓力大，這個月12日帶著分別為9歲女兒及5歲兒子，入住新北市中和區圓通路一間汽車旅館，期間，蘇女疑似喝酒又吸食毒品K他命，不料，今天下午1時許，警方獲報入住房內有爭吵聲，派員前往查看。
孰料，一進房內赫見蘇女一對兒女倒臥在床上，已明顯死亡。蘇女向警表示，精神壓力大喝酒拉K釀下大禍，目前警方封鎖現場，帶回蘇女釐清行凶原因及動機。
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