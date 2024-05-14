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嶺南畫派宗師歐豪年陳屍信義區住家詭異亡？北警證實走司法相驗…等解剖報告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

「嶺南畫派宗師」歐豪年4月25日在台北市信義區住家內離世，享耆壽90歲，有媒體今天報導稱，歐豪年陳屍現場凌亂不堪、存在疑點，警方採證後捨棄一般的行政相驗，改以司法相驗，對此，警方證實確實是走司法相驗且已解剖完畢，目前仍在等解剖報告出爐，檢察官並無進一步指示。

據了解，信義警方25日獲報死亡案趕抵，到場發現歐豪年陳屍住家房間床上、明顯死亡，拉起封鎖線採證，初步勘驗現場沒有打鬥痕跡，排除外力介入，但觀察屍體時發現有腫脹情況，認為死亡時間超過一天，認為有異，儘管屍體外觀沒有可疑之處，且沒有外傷，但為求謹慎仍報請檢察官進行司法相驗，釐清死因。

據悉，檢警相驗後，在5月3日左右對屍體解剖，目前仍在等待解剖報告出爐，而截至今日，檢察官仍未進一步指示檢警有其他偵辦作為；至於陳屍現場凌亂不堪，有員警透露，其實就只是「家裡很亂」，並不是太過可疑的他殺現場。

嶺南畫派第三代代表人物歐豪年。圖／聯合報系資料照
嶺南畫派第三代代表人物歐豪年。圖／聯合報系資料照

司法 檢察官

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