聽新聞
test
0:00 / 0:00
嶺南畫派宗師歐豪年陳屍信義區住家詭異亡？北警證實走司法相驗…等解剖報告
「嶺南畫派宗師」歐豪年4月25日在台北市信義區住家內離世，享耆壽90歲，有媒體今天報導稱，歐豪年陳屍現場凌亂不堪、存在疑點，警方採證後捨棄一般的行政相驗，改以司法相驗，對此，警方證實確實是走司法相驗且已解剖完畢，目前仍在等解剖報告出爐，檢察官並無進一步指示。
據了解，信義警方25日獲報死亡案趕抵，到場發現歐豪年陳屍住家房間床上、明顯死亡，拉起封鎖線採證，初步勘驗現場沒有打鬥痕跡，排除外力介入，但觀察屍體時發現有腫脹情況，認為死亡時間超過一天，認為有異，儘管屍體外觀沒有可疑之處，且沒有外傷，但為求謹慎仍報請檢察官進行司法相驗，釐清死因。
據悉，檢警相驗後，在5月3日左右對屍體解剖，目前仍在等待解剖報告出爐，而截至今日，檢察官仍未進一步指示檢警有其他偵辦作為；至於陳屍現場凌亂不堪，有員警透露，其實就只是「家裡很亂」，並不是太過可疑的他殺現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言