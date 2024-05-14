為防黑吃黑還打上QR CODE…10公斤K他命偽裝成鐵觀音 警再逮2嫌

警方自茶葉袋搜出10公斤K他命，發現販毒集團擔心黑吃黑，在真空袋還打上二維碼。記者林保光／翻攝

保三警察總隊第二大隊查獲翁姓男子等人涉嫌販毒，趁翁指示吳姓男子運送毒品，發現他們將10公斤多的K他命，以茶葉袋包裝，掩人耳目，內層真空包還另打QR CODE二維碼防「黑吃黑」。

保三總隊第二大隊早在去年接獲販毒情資，與嘉義、台南、高雄及台東警方組專案小組，由嘉義地檢署檢察官呂雅純指揮追查販毒集團，去年11月12日晚間，發現情資所述的可疑運毒轎車，保三警方在嘉義市西區，攔截吳姓男子的轎車，自後車廂音箱內，查獲茶葉袋偽裝的10公斤多K他命。

警方指出，這10公斤多K他命以鐵觀音茶葉袋包裝，員警拆開茶葉袋，裡面還另以真空封膜袋包裝毒品，真空袋上還另打上QR CODE，防有人在販毒過程中黑吃黑。

警方循線追查毒品來源，今年4月，才查出翁姓、鄭姓2男子，涉嫌指揮販毒，分別在台南、嘉義逮捕2人到案，並在2人住處查獲百餘公克大麻、毒品咖啡包。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。