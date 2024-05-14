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涉暴力討債太陽會金主母子落網 警局吃便當過母親節

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

自稱天道盟太陽會成員、綽號「王昊」鄭姓男子，經營酒店經濟公司，涉帶著小弟暴力討債、放高利貸，去年3月起，陸續有被害人報案遭強押討債，不法獲利近1百萬元。北市中山警分局母親節當天拘提搜索王昊等10人，其中包含王昊金主汪姓女子和汪女兒子林男，母子在母親節當天落網，吃便當過節。

據悉，31歲鄭姓男子和25歲林男經常玩在一塊，後續由林男母親汪女出資當金主，開立酒店經紀，不料，鄭男等人從去年3月、4月間，陸續遭指控暴力討債、月利率10%放高利貸，趁被害人急需用錢時放款，再以不實借貸名目催討高額帳款，共有5人受害，討債內容多半與酒店經紀相關，包含合約、債務，其中一對情侶從士林被押往三重，欠債15萬遭逼遷50萬元本票，警方初估不法金額初估近1百萬元。

中山分局調查，鄭男等人涉嫌打著太陽會幫派名號，恐嚇、毆打、強押上車、拘禁被害人，與南港分局、刑大偵一隊、少年隊組成專案小組，5月12日持搜索票、拘票，在雙北地區緝獲鄭男等10人到案，包含金主汪姓母子，母子母親節狼狽落網，只能在警局吃便當過節，另含有行為時未成年的18歲男子，其中小弟還取「王」開頭的綽號以表效忠。

全案查扣行動電話7支、空白本票2本、棒球棍3支、刀械2把、大麻吸食器、研磨器及被害人所簽具之本票、借據等證物，依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

中山分局重申，對於暴力違法犯罪絕不寬貸，將賡續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施強力檢肅掃蕩，以淨化社會治安，保障市民安全。

自稱天道盟太陽會成員、綽號「王昊」鄭姓男子，經營酒店經濟公司，涉暴力討債、高利貸，遭警方檢肅到案。記者蕭雅娟／翻攝
自稱天道盟太陽會成員、綽號「王昊」鄭姓男子，經營酒店經濟公司，涉暴力討債、高利貸，遭警方檢肅到案。記者蕭雅娟／翻攝
自稱天道盟太陽會成員、綽號「王昊」鄭姓男子，經營酒店經濟公司，涉暴力討債、高利貸，遭警方檢肅到案。記者蕭雅娟／翻攝
自稱天道盟太陽會成員、綽號「王昊」鄭姓男子，經營酒店經濟公司，涉暴力討債、高利貸，遭警方檢肅到案。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣行動電話7支、空白本票2本、棒球棍3支、刀械2把、大麻吸食器等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣行動電話7支、空白本票2本、棒球棍3支、刀械2把、大麻吸食器等證物。記者蕭雅娟／翻攝

母親節 討債 酒店

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