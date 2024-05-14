影／高雄男占用超商ATM太久 警趨前關心讓他洗錢通緝身分曝光
高雄42歲黃姓男子上周六傍晚使用某超商ATM許久，正好員警執勤巡簽勤務時發現，擔心黃男遭遇詐騙上前關心，豈料，黃一見警時反常發抖，明顯不願配合查驗身分，在警軟硬兼施下，才坦承因洗錢防制法遭通緝在案，警詢後將他解送歸案。
「今年2月被高雄地檢署發布通緝！」仁武分局指出，當天下午6時許，澄觀派出所長林卓材、警員許芝瑜是在八德西路上某超商內，發現潛逃2個月不敢面對司法的黃男。
警盤問過程中，黃心虛發抖對答支支吾吾，對警裝作忙碌模樣欲撥打電話，聽警詢問身分證號，還故意裝傻不願完整念出，最終見警拿出手銬，才坦承自知難逃法網，但還想繼續工作，存僥倖心態遲遲不願到案，沒想到，會被警誤認為被詐騙的對象，在ATM前意外被逮獲落網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言