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影／高雄男占用超商ATM太久 警趨前關心讓他洗錢通緝身分曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄42歲黃姓男子上周六傍晚使用某超商ATM許久，正好員警執勤巡簽勤務時發現，擔心黃男遭遇詐騙上前關心，豈料，黃一見警時反常發抖，明顯不願配合查驗身分，在警軟硬兼施下，才坦承因洗錢防制法遭通緝在案，警詢後將他解送歸案。

「今年2月被高雄地檢署發布通緝！」仁武分局指出，當天下午6時許，澄觀派出所長林卓材、警員許芝瑜是在八德西路上某超商內，發現潛逃2個月不敢面對司法的黃男。

警盤問過程中，黃心虛發抖對答支支吾吾，對警裝作忙碌模樣欲撥打電話，聽警詢問身分證號，還故意裝傻不願完整念出，最終見警拿出手銬，才坦承自知難逃法網，但還想繼續工作，存僥倖心態遲遲不願到案，沒想到，會被警誤認為被詐騙的對象，在ATM前意外被逮獲落網。

黃男裝忙使用電話，不願配合警方盤查。記者古和純／翻攝
黃男裝忙使用電話，不願配合警方盤查。記者古和純／翻攝
警方善意上前關心黃男，發現他竟然全身發抖。記者古和純／翻攝
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詐騙 超商 通緝

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