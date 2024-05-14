影／高雄男占用超商ATM太久 警趨前關心讓他洗錢通緝身分曝光

高雄42歲黃姓男子上周六傍晚使用某超商ATM許久，正好員警執勤巡簽勤務時發現，擔心黃男遭遇詐騙上前關心，豈料，黃一見警時反常發抖，明顯不願配合查驗身分，在警軟硬兼施下，才坦承因洗錢防制法遭通緝在案，警詢後將他解送歸案。

「今年2月被高雄地檢署發布通緝！」仁武分局指出，當天下午6時許，澄觀派出所長林卓材、警員許芝瑜是在八德西路上某超商內，發現潛逃2個月不敢面對司法的黃男。