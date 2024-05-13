身分曝光！台南明德外役監受刑人逾假未歸 刑事局發布通緝

台南明德外役監驚傳受刑人逾假未歸！26歲受刑人方青山日前申請返家探視，但到了收假日卻逾假未歸，內政部警政署刑事局稍早發布公告通緝；據資料顯示，方青山身形瘦長、約180公分，且皮膚蠟黃，可能出沒在全台各地，刑事局也已通令全國警方緝捕。

台南明德外役監一名26歲受刑人方青山日前申請返家探視，但到了收假日卻逾假未歸，內政部警政署刑事局今晚發布公告通緝。圖／翻攝刑事局官網

明德外役監表示，該受刑人為11日中午11點返家，依規定應在今下午1點返監執行，孰料未依時間回監，已成立緊急應變處理小組，並持續聯絡其在台中的家屬，請家屬協助規勸受刑人盡速回監，同時已通報台中市及台南市政府警察局勤務中心協尋。

明德外役監指出，方姓受刑人因觸犯偽造有價證券罪，判9年9月，2020年10月入矯正機關執行，在2022年12月依外役監條例遴選規定移入明德外役監執行，在監期間曾有2次返家探視紀錄，有曾經逾時6分鐘的紀錄，但最後還是有回，本次為第3次許可其返家探視。