影／毒男台中摩鐵討8千鬧糾紛...找警自首欲拿刀遭制伏

台中市第二警分局在昨早獲報，轄內一家汽車旅館有糾紛案件，警方到場訪查時，糾紛的涉案人已離開，未料警員在現場清查時，涉案陳姓男子將轎車停在警車後方，還向警方自首，他是為討8000元的債務，才在摩鐵內與人有糾紛，還向警告知車內有一把西瓜刀，警方陪同前往時，陳欲拿刀而被警方制伏，今天上午依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。圖／摘自社會事新聞影音

第二警分局在昨天上午9時許獲報，北區太平路上某汽車旅館內有人吵架，經立即派遣文正所線上警力前往查處，但現場並未發現有糾紛情事。

警方尚在清查現場狀況時，陳姓男子（30歲）駕駛轎車停放在巡邏車後方，主動向員警告知，剛與人在旅館內發生糾紛，且他有持刀械在身上。

警員詢問刀械放置何處，陳男回答「刀在車上」，還說會拿給警員，經警員與陳一同至轎車駕駛座旁，一開啟車門，警員就看到西瓜刀放在駕駛座腳踏墊處。

警員多次告知陳男，禁止觸碰該刀械，陳男仍執意拿起，顯有自傷傷人之虞，警員現場對其壓制逮捕。

警員隨同陳男至車上拿取手機時，又發現車內駕駛座黑色袋子內放有美金圖案毒品咖啡包5包、音符圖案毒品咖啡包22包、熊貓圖案毒品咖啡包4包、K他命2包等毒品，經初篩呈第三級毒品卡西酮等陽性反應，因陳後來情緒狀況不穩，就醫治療後，今天上午才完成警詢，依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

第二警分局呼籲，面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警察對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。 台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。記者陳宏睿／翻攝

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