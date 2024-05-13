快訊

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒男台中摩鐵討8千鬧糾紛...找警自首欲拿刀遭制伏

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在昨早獲報，轄內一家汽車旅館有糾紛案件，警方到場訪查時，糾紛的涉案人已離開，未料警員在現場清查時，涉案陳姓男子將轎車停在警車後方，還向警方自首，他是為討8000元的債務，才在摩鐵內與人有糾紛，還向警告知車內有一把西瓜刀，警方陪同前往時，陳欲拿刀而被警方制伏，今天上午依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。圖／摘自社會事新聞影音
台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。圖／摘自社會事新聞影音

第二警分局在昨天上午9時許獲報，北區太平路上某汽車旅館內有人吵架，經立即派遣文正所線上警力前往查處，但現場並未發現有糾紛情事。

警方尚在清查現場狀況時，陳姓男子（30歲）駕駛轎車停放在巡邏車後方，主動向員警告知，剛與人在旅館內發生糾紛，且他有持刀械在身上。

警員詢問刀械放置何處，陳男回答「刀在車上」，還說會拿給警員，經警員與陳一同至轎車駕駛座旁，一開啟車門，警員就看到西瓜刀放在駕駛座腳踏墊處。

警員多次告知陳男，禁止觸碰該刀械，陳男仍執意拿起，顯有自傷傷人之虞，警員現場對其壓制逮捕。

警員隨同陳男至車上拿取手機時，又發現車內駕駛座黑色袋子內放有美金圖案毒品咖啡包5包、音符圖案毒品咖啡包22包、熊貓圖案毒品咖啡包4包、K他命2包等毒品，經初篩呈第三級毒品卡西酮等陽性反應，因陳後來情緒狀況不穩，就醫治療後，今天上午才完成警詢，依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

第二警分局呼籲，面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警察對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子昨天到北區一間汽車旅館討債，與人糾紛，警方到場時，陳自首還被查到毒品、西瓜刀。記者陳宏睿／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 毒品 汽車旅館

延伸閱讀

台中男對警亮刀遭壓制 車內搜出毒品送辦

台中男約摩鐵多人運動...友偷拍留念 他辯「不知情」遭一張照片打臉

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

獨／已婚大叔台中旗艦摩鐵丟命...同房輕熟女成目擊者

相關新聞

警逮失聯移工 「先踹5腳」遭民眾錄下 分局：不當舉止將調查

台南一名越南籍失聯移工昨晚10點多駕駛自小客車行駛在路上時，因他未開大燈，被巡邏的員警發現攔查，但該名移工見警心虛，加速...

影／毒男台中摩鐵討8千鬧糾紛...找警自首欲拿刀遭制伏

台中市第二警分局在昨早獲報，轄內一家汽車旅館有糾紛案件，警方到場訪查時，糾紛的涉案人已離開，未料警員在現場清查時，涉案陳...

桃園酒駕撞死移工逃逸…6旬翁認罪：很悔恨

桃園市中壢區一名熊姓男子去年3月9日深夜，與友人在新屋區飲酒後開車返家，卻在路上撞死站在路旁的泰籍移工，且肇事逃逸返家近...

影／台中八旬婦把詐團當孫女 砸276萬老本才知被騙

台中市八旬廖姓婦人曾中歹徒投資詐騙陷阱，損失百萬，但今年初時，又在網路看到股票教學的廣告連結，加入群組後，又誤信對方話術...

影／台南前議長吳健保今假釋出獄 阿法7人座接走 「沒什麼要說」

台南縣議會前議長吳健保因職棒假球案被判刑定讞，判刑10年，在台中監獄服刑多年後，聲請假釋獲准，今天上午11時40分從台中...

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

屏東縣內埔鄉鬧區廣濟路某珠寶銀樓5月12日晚間近8點發生搶案，嫌犯周男佯稱買金項鍊，當銀樓老闆娘拿出黃金項鍊時，周竟拿出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。