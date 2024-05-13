警逮失聯移工 「先踹5腳」遭民眾錄下 分局：不當舉止將調查

台南一名越南籍失聯移工昨晚10點多駕駛自小客車行駛在路上時，因他未開大燈，被巡邏的員警發現攔查，但該名移工見警心虛，加速駛離又自撞，肇事後徒步逃逸，員警雖隨即圍捕逮獲該移工，但其中一名警員疑氣憤難耐，竟對未反抗的移工連踹5腳，不當的執法過程也被一旁的民眾錄下；永康分局回應，不當舉止的部分，已展開行政調查，將強化教育訓練。

台南一名越南籍失聯移工昨晚10點多不服攔查，加速逃跑後自撞又逃逸，其中一名員警疑似氣憤難耐，竟對未反抗的移工連踹5腳，不當的執法過程也被民眾錄下po網。圖／民眾提供

永康分局今指出，永康分局大橋派出所員警昨近11點執行巡邏勤務時，因見一部自小客車大燈損壞未開，上前攔停駕駛，孰料，駕駛疑似見警心虛加速駛離，自撞肇事後徒步逃逸，但員警不到5分鐘即逮獲該名駕駛，經查發現為越南籍失聯移工。

不過，一名警員逮獲移工時，疑氣他不願警攔停加速逃逸、自撞肇事又逃逸，雖移工乖乖蹲下、警仍氣憤地對束手就擒的移工連踢5下，動作相當明顯，過程也被一旁路過的民眾拍下po網，引發議論。

永康分局則回應，關於同仁於執勤中，疑似有不當舉止部分，已展開行政調查，若有相關疏失，將嚴正追究相關人員責任，並持續強化員警教育訓練；該名越南籍失聯移工，也依違反入出國及移民法，移請移民署臺南市專勤隊辦理。