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影／台中八旬婦把詐團當孫女 砸276萬老本才知被騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬廖姓婦人曾中歹徒投資詐騙陷阱，損失百萬，但今年初時，又在網路看到股票教學的廣告連結，加入群組後，又誤信對方話術，廖婦還把對方當成孫女，未料砸入276萬後，欲獲利了結時，對方要求再繳交42.6萬元，才知上當，今年3月間報警帶回領款的黃姓車手，黃已被羈押，全案擴大偵辦中。

經查，廖姓老婦（82歲）過去因有遭受投資詐騙的經歷，導致百萬投資血本無歸，今年年初在YouTube看到投資股票的廣告連結，覺得可以藉此賺回先前慘賠的養老金，毫不猶豫加入對方所提供LINE群組，透過假理專一對一指導教學進出股票市場，隨著獲利金額水漲船高，加上理專每日的噓寒問暖溫情攻勢，兩人甚至發展成奶奶和孫女般的親密關係，讓其深陷其中，心甘情願繼續砸錢投資。

由於對方再三耳提面命，不能將投資事宜告知家人，避免內部主力資金遭外洩破局，廖婦始終三緘其口，秘密進行投資事宜，直至今年3月間，欲將新台幣276萬元獲利了結，卻被對方要求，需再支付42.6萬元的稅金感到不合理，驚覺自己可能遭到詐騙始報警求助。

第四警分局大墩所接辦此案，確認是詐騙慣用伎倆後，由廖婦與詐騙集團相約至南屯區文心南路地點面交，等待期間，假理專仍不斷line關心老婦「是否依約抵達指定地點」、「有沒有地方可以休息」等語，等黃姓車手（23歲）現身取款之際，埋伏在周邊的警察一擁而上，當場查扣偽造現金收據及工作證等贓證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦，黃遭檢方聲押獲准，全案擴大追查其他共犯。

第四警分局長李建興說，提醒民眾切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元，警方獲報後，帶到取款的黃姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元，警方獲報後，帶到取款的黃姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元，警方獲報後，帶到取款的黃姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓婦人誤信歹徒投資詐騙，還將對方當成孫女，損失276萬元，警方獲報後，帶到取款的黃姓車手。記者陳宏睿／翻攝

老婦 詐騙集團 車手

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