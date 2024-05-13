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台中男對警亮刀遭壓制 車內搜出毒品送辦

中央社／ 台中13日電

台中警方昨天獲報北區某汽車旅館發生糾紛，陳男自稱與人發生糾紛，接著從車內拿出1把西瓜刀，遭警壓制逮捕，並在車內發現毒品咖啡包41包、愷他命2包，警方依法送辦。

台中市警察局第二分局今天表示，警方昨天上午9時55分接獲民眾報案指，北區太平路上某汽車旅館內有糾紛案，派遣文正派出所警力前往處理。

警方到場時，現場未發現糾紛案件，員警清查現場狀況時，30歲陳姓男子突然駕駛自小客車停放在巡邏車後方，並下車向員警告知剛與人在旅館內發生糾紛，且他有持刀械在身上。

員警詢問陳男刀械放置位置，陳男回應放在車上，並稱會拿給警方，經員警與陳男一同至車輛駕駛座旁，一開啟車門便見1把西瓜刀放置於駕駛座腳踏墊處，員警多次告知陳男禁止觸碰刀械，但陳男仍執意拿起，顯有自傷及傷人之虞，員警立即對他壓制逮捕。

警方隨同陳男至車上拿取手機時，又發現車內駕駛座黑色袋子內疑似放有毒品，經查看有美金、音符、熊貓等各式圖案毒品咖啡包共41包與愷他命2包等毒品，毒咖啡包經初篩均呈現第3級毒品卡西酮等陽性反應。警方將陳男依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

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