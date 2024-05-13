泰女遭砍棄屍 女同鄉涉重嫌羈押

年約30歲泰籍女子昨晨被人發現陳屍基隆市大武崙山區，檢方聲押涉案的泰籍新住民林姓女子，法官裁准。聯合報資料照／記者游明煌攝影 一名持觀光簽證來台的泰籍女子，三天前被發現陳屍基隆大武崙山區邊坡下方，身上有刀傷；警方查出她曾受雇同鄉已取得我國國籍的林姓女子，案發前林女騎車載死者前往山區，涉有重嫌。林女否認行凶，稱載死者上山後就獨自回家，檢方訊後聲押禁見獲准。

檢警調查，四十多歲林女嫁來台灣，住在基隆十多年；死者年約卅歲，上個月持觀光簽證來台，有一名同鄉男友在新竹地區工作。死者會上網查詢工作機會，曾到林女家住兩三天，幫忙打掃賺取報酬。

死者十日午夜發送手機定位給男友，指被泰國姊妹騎機車載到山區，隨後斷訊，男友打電話找會說中文的花蓮同鄉移工報案求助；花蓮警方受理後轉基隆警方，依定位往大武崙山區尋找未獲。

死者男友十一日凌晨與兩名泰籍移工北上找人，清晨六時許在定位地點產業道路發現死者掉落邊坡下方十多公尺處；消防人員到場，見死者手腳有刀傷，明顯死亡。

員警在陳屍地點附近步道路口發現噴濺式血跡，研判是第一現場，死者疑被人砍傷後再推落邊坡，檢方相驗應是失血過多死亡，將解剖釐清。

警方事後鎖定林女，前天拘提，在她的機車採到疑似血跡送驗。林女態度異常，說載死者上山後就自行下山，否認持刀殺人。

由於她供詞不清，對疑點無合理交代，檢方以她涉犯殺人罪嫌，有逃亡、串滅證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見。法官昨下午裁准羈押，禁止接見通信。