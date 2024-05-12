四海幫堂主不爽告密喬債 嗆「拿1500萬出來、要給你死」 9人遭訴
四海幫海驥堂堂主王懷恭，2022年間不滿林男告密、喬債不當，涉找來小弟開車包圍林男，在台北市士林區當街砸車、鎮暴槍射擊，嗆「我是四海幫堂主，這件事拿要1500萬元出來、要給你死」士林地檢署偵結，依公然聚眾施強暴脅迫等罪嫌起訴王男等9人。
起訴指出，33歲王姓男子，懷疑林告密，林的胞兄出面協調解決債務不當而心生不滿，涉在2022年3月2日和楊、廖、黃、連、陳、羅、徐、范等8人，分乘4車抵達士林區承德路5段，用車子團團圍住林的車輛，再分別持球棒、甩棍、鎮暴槍等凶器，下車砸車，敲碎擋風玻璃、引擎蓋、次破崙開等，阻擋林離開現場。
林遭包圍不敢下車，還被王男等人涉恐嚇林「四海幫堂主，這件事情沒有拿1500萬新台幣出來，就沒完了！」、「要給你死！」林當時開車逃離下場，其他車輛當街追逐。41歲楊男落網供稱，大家到場是要處理林在賭場欠債1千萬元。48歲黃男則供稱，當時他拿鎮暴槍朝林的車輛射擊5發。
士林地檢署檢察官認定，此案起源林和楊的債務糾紛，現有證據難以證實是組織犯罪不法利益而產生的不法、暴力行為，難論組織犯罪條例，認定王男等9人涉犯公然聚眾施強暴脅迫、強制、恐嚇、毀損等罪嫌，一行為觸犯數罪，建請從一重罪處斷。
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