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影／新北祖孫命案 涉案張姓女婿押回三重 稱五一當天就勒殺妻
新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，案發後24歲張姓女婿搭車離家逃匿到台中，今天上午落網，下午1時許被帶回三重警分局。他初步聲稱5月1日先徒手勒死30歲妻子，隔天再勒死岳母，但警方表示尚未正式製作警詢筆錄，私下聊天說的話不一定準確。
據了解，因詐欺被通緝中的張男6日中午帶著1隻博美狗，搭白牌計程車離家至板橋車站，再轉乘高鐵直接南下台中，在西屯區順平路水湳商圈1處日租套房，預付2個月訂金加1個月租金總計4萬多元，仲介說他只住了2天就被抓。
警方表示張男到台中之後，是否曾投宿其他旅館還要再查，且他透露5月1日因質疑妻子劈腿，徒手勒死她，隔天勒死岳母，沒說明小孩口中塞毛巾何時遇害，這些說法都是私下聊天說的內容，尚未正式製作警詢筆錄，說法不一定具有可信度，詳細案情還需要再進一步釐清。
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