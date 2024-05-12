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人早已搬走…男財務糾紛找友亂潑漆 警5小時奔3地逮人
桃園市一名陳姓男子與人有財務糾紛，昨位於桃園區昔日租屋處遭人潑灑紅漆，警方獲報組成專案小組追緝，5小時內分別在八德區及新竹2地逮捕涉案32歲王姓、32歲鄭姓及30歲鍾姓男子到案，並在車內起獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物。
警方指出，陳姓男子與32歲鄭姓男子有財務糾紛，鄭男憤而預謀至陳的昔日租屋處潑漆洩憤，對此鄭男先請32歲王姓友人出面租車，再夥同30歲鍾姓友人於昨傍晚5點40分許，前往陳男住處潑灑紅色油漆，卻不知陳男早已搬離該處。
事發後警方接獲鄰居報案組成專案小組追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區，車輛則由王男開走，立即兵分多路查緝。
員警晚間9點30分許先在八德區中華路攔查王男駕駛的小客車，隨即晚間10點多在新竹市一家火鍋店將鍾男查緝到案，並在晚間10點30分許，在新竹縣竹北市將鄭男圍捕到案，在車內起獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物，全案依法移請偵辦。警方嚴正申明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法必定深究嚴辦。
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