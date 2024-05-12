人早已搬走…男財務糾紛找友亂潑漆 警5小時奔3地逮人

桃園市一名陳姓男子與人有財務糾紛，昨位於桃園區昔日租屋處遭人潑灑紅漆，警方獲報組成專案小組追緝，5小時內分別在八德區及新竹2地逮捕涉案32歲王姓、32歲鄭姓及30歲鍾姓男子到案，並在車內起獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物。

警方指出，陳姓男子與32歲鄭姓男子有財務糾紛，鄭男憤而預謀至陳的昔日租屋處潑漆洩憤，對此鄭男先請32歲王姓友人出面租車，再夥同30歲鍾姓友人於昨傍晚5點40分許，前往陳男住處潑灑紅色油漆，卻不知陳男早已搬離該處。

事發後警方接獲鄰居報案組成專案小組追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區，車輛則由王男開走，立即兵分多路查緝。