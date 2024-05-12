189公分籃球隊男淪毒販...法官苦口：別信初犯可拚緩刑

台中市王姓男子體格壯碩，身高達189公分，曾是籃球校隊，現職游泳教練，但王因誤交損友，染上毒癮，去年間被販毒集團吸收，販售毒品咖啡包，去年7月間經警方誘捕偵查緝獲，當時王身上有58包的K他命、毒品咖啡包，一審王被判刑2年，王以無前科、僅賣6包未遂，請求法官緩刑，但二審仍維持原判，還苦口婆心提醒王，「別再信初犯無前科會獲緩刑的謊言」。

判決指出，王姓男子（27歲）是游泳教練，體格壯碩，身高達189公分、體重80公斤，念大學時曾是籃球校隊，不過王因誤交損友，染上毒癮，去年間被綽號「胖老爹國際」的販毒集團吸收，擔任運毒小蜜蜂的工作。

傅姓藥腳在去年間配合台中市第五分局誘捕偵查緝毒，傅在手機通訊軟體微信上，與「胖老爹國際」販毒集團聯繫，當時販毒集團傳訊，以「進口辣妹、藝妓、愛馬仕、AP」等不同暗語，代表K他命與不同包裝外觀的毒咖啡包，1包售價600元，傅與對方達成購買6包的交易後，販毒集團派王其往交貨。

去年7月26日晚間7時許，王男駕駛租賃車輛，前往指定地點交易，將6包毒咖啡包交給傅姓藥腳，警方在二人完成交易後抓人，當時王身上還有41包毒咖啡包、因傅無購買毒品真意，因此王男被認定是販售混合兩種以上的三級毒品罪送辦。

王男在一審時被判刑2年，王上訴二審，以父親已過世、母親患有憂鬱症、哥哥有癲癇，家中經濟需要他照顧，不能去坐牢，而且他有游泳教練的正當工作，而且此次僅是初犯販售6包毒品未遂，犯行不重，也沒有再犯之虞，希望法官給予緩刑。

台中高分院認為，王男在過去即有吸食毒品被查獲的紀錄，而且王身上被查獲的毒品數量不少，但販毒是絕對不可原諒的重罪，一審量刑沒有逾越法定刑度，希望王入監後反省過錯，讓年輕人有所警惕，不要再被吸收成為販毒小蜜蜂，也不要相信販毒集團「第一次販毒會被緩刑的謊言」，駁回王上訴，維持原判，仍可上訴。 台中市王姓男子體格壯碩，曾是籃球校隊，但因染上毒癮，被販毒集團吸收擔任運毒小蜜蜂，去年7月落網，王以無前科請求輕判，二審仍維持原判，判2年。記者陳宏睿／翻攝

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