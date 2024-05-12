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新北祖孫3屍命案 高大成疑凶嫌染毒癮：3歲童也不放過？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新北市昨晚發生祖孫3屍命案，警方認為二女兒丈夫張男涉有重嫌。法醫高大成上午說，依經驗，遺體只要有裹棉被或床單的狀況，大概90%以上都是熟人所為，且可能是為了不想看到死者遺容，或是防止臭味飄散，才以棉被裹屍。至於會將3具屍體整齊排列好，則是為了祈求原諒。

他說，命案發生這麼多天才被發現不尋常，因為一般死亡第1天遺體就會開始長蛆，第3天開始膨脹，到了第5天就會散發異味。7天以上臭味應該相當濃厚，且案發地點是大樓，通風管線連通，其他住戶應該也會聞到異味，怎麼會等到大女兒上門才曝光？

高大成認為，若凶嫌是張姓女婿，當天可能是為了借錢上門，若提前將人迷暈怎麼借錢？研判應該是借錢不成，與岳母及妻子起口角才痛下殺手。另外，高大成也懷疑凶嫌可能染有賭癮或毒癮，不然怎麼會連3歲小孩都不放過。

至於警方說3人沒有外傷，他懷疑3名被害人因死亡時間超過7天，遺體已嚴重腐爛，外觀難以辨識是否有勒痕，必須解剖才能確認有無肌肉出血及確切死因。

法醫高大成說，遺體只要有裹棉被或床單的狀況，大概90%以上都是熟人所為。記者黃寅／攝影
法醫高大成說，遺體只要有裹棉被或床單的狀況，大概90%以上都是熟人所為。記者黃寅／攝影

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命案 高大成

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