新竹男被查可疑物 邀警「壯陽藥你可吃」烙跑法官銷單

新竹市李姓男子在前年間前往新北市一處夜市時，違規停車，由女友下車採買，警方前往盤查時，李男提供身分讓警方查驗，警方發現李有毒品前科後，要求李同意搜索，警員翻找時，發現一包物品，李稱「壯陽藥你可吃吃看」，李最後以「要開單就開單」後駛離，警方開出拒絕盤查逃逸的罰單，法官認為，李已提供身分，配合查驗，不構成拒絕盤查逃逸的要件，撤銷2萬元罰單。

判決指出，李姓男子在前年9月7日載女友前往新北市一處夜市附近採買，因警方發現李違規停車，上前盤查，李提供身分證號給警方查驗，警方發現李是毒品人口，警員隨即要求李提供身邊物品搜索。

當員警翻找看到一包物品後，即詢問李男該物品為何，李男向警員告知「此為壯陽藥，你不相信可以吃看看」，警員再搜索一段時間後，警員要求李再提供其他車內物品，供警員搜索翻看，但李認為，警員沒有權利再搜索車內物品。

警員雖同意李的說法，但又告知李需接受採尿，李則回答，他都有定期到指定處所報到，還要警員「不要耽誤我的時間」、「要開單就開單」，警員又告知「你叫我吃壯陽藥是妨害公務」，李男道歉後，警員仍不接受，要李男下車讓警員搜索，警員還拿出手銬示意，李見狀即開車駛離現場。

警方認為李不服盤查逃逸，依法告發，李吃上2萬元罰單、違規記點5點，李收到罰單後不服，提起行政訴訟。

台中高等行政法院地方庭審理後認為，根據勘驗警員密錄器、現場現片等證據後，認為警員起初以交通違規為由，盤查李男有據，不過後續警員無搜索票，李依法可拒絕搜索，僅能認定是「拒絕接受搜索逮捕」的行為，而非違反交通規則「拒絕停車接受稽查而逃逸」，開罰無據。