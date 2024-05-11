影／職棒簽賭有「內鬼」？台中警涉嫌包庇 霧峰分局長親上火線回應

台中市警局霧峰分局偵查隊偵辦大型職棒簽賭案，爆出同隊林姓小隊長在場，還等林某離開才入內逮人，涉嫌包庇。對此，霧峰分局長陳祥麟親上火線回應，林姓小隊長稱當天到朋友家，僅在屋外逗狗。經清查，這次查緝行動未發現洩密，至於林姓小隊長是否涉及不法或違紀情事，將本勿枉勿縱，深入調查，依規定處置。

陳祥麟說明，經清查，5月9日霧峰分局與刑事局中部打擊犯罪中心共同偵辦網路博弈案，林某稱與被搜索對象為朋友關係，當天搜索行動前曾在屋外逗弄嫌犯所飼養的犬隻，林某非這次搜索行動的勤務人員，搜索行動也順利完成，警方未發現有員警洩密。

警方說明，警方偵辦這起網路賭博案，掌握38歲林嫌涉嫌從事網路博弈代理商事證，在5月9日下午4時20分持台中地院搜索票，查獲林嫌等2人涉嫌賭博機房及毒品案，查扣現金300多萬元、筆電1部、手機9支及三級毒品K菸548支等證物。

林嫌在警詢時承認，經營網路博弈代理商招攬國內及國外地區不特定民眾參與網路賭博，初步清查近1年賭資達2.6億元，他也承認持有三級毒品K菸，但對毒品來源交代不清。

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