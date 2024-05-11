手下逃柬埔寨成立詐騙機房 威震集團董座吳明達涉詐被警拘提

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，不僅涉及多起槍擊案，並被控買凶狙殺萬華青山宮前主委黃清源，最近他又另涉詐欺案，經士林地檢署傳喚未到案，核發拘票請淡水警分局執行，警方昨天在淡水地區將他拘提到案，直接解送歸案。

吳明達、黃清源疑因幫人調處債務發生嫌隙，檢方指控吳以500萬元買凶殺人，但槍手不敢動手，還向黃供出實情。2022年9月，台北地檢署依預備殺人罪起訴吳明達等人。

接著他又涉嫌透過地下匯兌，將經營網路博弈所得2265萬元贓款匯至中國大陸被起訴。台北地院去年依預備殺人、圖利聚眾賭博，判處吳明達1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。

後來檢警在吳明達的手機裡，發現他的1名蔡姓小弟在犯下槍擊案後，逃亡柬埔寨成立詐騙機房，不排除吳明達也涉入其中，但經士林地檢署傳喚未到案，檢察官核發拘票函請淡水警分局執行。

中正路派出所員警昨天上午11時許，持拘票至淡水區大同路他的朋友住處，將吳明達拘提到案，經人別確認無誤，直接解送士林地檢署。