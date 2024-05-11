影／基隆大武崙命案追機車男 疑砲台廁所爆衝突下山途中行凶斃命

來台多年的30多歲泰籍女移工，今天上午7點多遭人殺害棄屍，屍體卡在在基隆大武崙砲台半山腰的邊坡樹叢，檢警封鎖現場採證，發現她身中多刀，現場有遭拖行痕跡，凶嫌將她丟入深十多公尺山谷；警方在產業道路上方砲台入口處公廁，發現與現場相同菸蒂，疑凶嫌所留，研判先在廁所爆發衝突，騎車載她下山在半山腰行凶，警正根據車號緝凶。

警方表示，今天上午6點半，有晨運民眾在基隆大武崙砲台半山腰邊坡草叢，發現有人墜谷，消防人員7點多拉救上來後發現已經死亡多時，身上有血跡。警方查出死者是泰籍女性移工，通知其2名友人指認，死者在台無家屬。

警方調查，死者的男朋友在新竹，因為不通台語，所以打電話向花蓮的友人求助，再由花蓮的友人向警方報案，轉報基隆警方。男友今天上午以手機電位發現女友所在位置，今天上午也趕到現場，但到場時死者已被拉起，他看到後十分難過，呆立現場。

死者男友向警方表示，他在新竹工作，與死者交往有一陣子，但不知是誰和女友來大武崙，警方初步排除男友涉案。死者友人表示，不知死者交往情況。

警方在陳屍現場產業道路上方砲台入口處公廁，約相距300多公尺，發現與現場相同菸蒂，研判先在廁所爆發衝突，凶嫌騎車載死者到半山腰陳屍現場處，是一處彎道口，路口留有大片噴濺式血跡，疑在此對死者猛刺多刀行凶，行凶後拖行死者往山谷棄屍，約滾十多公尺卡在樹叢。警方正根據車號追緝涉案男子。