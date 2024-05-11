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影／嘉市深夜槍響！停車糾紛引鬥毆2男被砍送醫 現場掉把道具槍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市西區平等街某餐廳昨晚傳出10多人械鬥案件，現場雙方人馬疑因停車糾紛發生衝突，期間還傳出槍聲，有2人遭砍傷送醫，警方獲報立即趕到現場並拉起封鎖線，已有11人到案說明。將依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

昨天晚上8點多，傳平等街某餐廳前有聚眾鬥毆情形，警方立即啟動快打部隊到場，現場有2名受傷男子，疑遭到開山刀砍傷，分別為19歲、45歲男子，刀傷15公分、10公分。現場滿地血，另疑似掉落一把槍械，救護人員協助送醫搶救。

警方調查，案件起因於昨天中午12點多，在西區經營金紙行蕭姓男子與水電行黃姓男子，雙方因停車糾紛而引發鬥毆，在晚間8點多雙方又在某海鮮餐廳相遇，在餐廳停車場談判不成而再引發鬥毆。警方趕到現場，發現有人受傷，協助傷者送醫，現場有掉落道具槍1把，圍起封鎖線現場採證。

警方表示，昨日午間已通知蕭男及黃男雙方6人到案，晚間鬥毆部分，經調閱監視器影像以車追人，漏夜逐一清查通知雙方涉案人曾嫌等11人到案，以釐清案情；有民眾聽到疑似槍聲，調查確認該槍械是不具殺傷力的道具槍。

警方將涉案人帶回偵辦。圖／翻攝畫面
警方將涉案人帶回偵辦。圖／翻攝畫面
現場查獲道具槍。圖／翻攝畫面
現場查獲道具槍。圖／翻攝畫面
嘉義市昨晚傳雙方人馬因停車糾紛引發衝突有2名男子遭砍傷送醫，警方於現場採證。圖／翻攝畫面
嘉義市昨晚傳雙方人馬因停車糾紛引發衝突有2名男子遭砍傷送醫，警方於現場採證。圖／翻攝畫面
警方將涉案人帶回調查。圖／翻攝畫面
警方將涉案人帶回調查。圖／翻攝畫面
嘉義市昨晚傳雙方人馬因停車糾紛引發衝突有2名男子遭砍傷送醫，警方於現場採證。圖／翻攝畫面
嘉義市昨晚傳雙方人馬因停車糾紛引發衝突有2名男子遭砍傷送醫，警方於現場採證。圖／翻攝畫面

餐廳 鬥毆

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