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影／嘉市深夜槍響！停車糾紛引鬥毆2男被砍送醫 現場掉把道具槍
嘉義市西區平等街某餐廳昨晚傳出10多人械鬥案件，現場雙方人馬疑因停車糾紛發生衝突，期間還傳出槍聲，有2人遭砍傷送醫，警方獲報立即趕到現場並拉起封鎖線，已有11人到案說明。將依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。
昨天晚上8點多，傳平等街某餐廳前有聚眾鬥毆情形，警方立即啟動快打部隊到場，現場有2名受傷男子，疑遭到開山刀砍傷，分別為19歲、45歲男子，刀傷15公分、10公分。現場滿地血，另疑似掉落一把槍械，救護人員協助送醫搶救。
警方調查，案件起因於昨天中午12點多，在西區經營金紙行蕭姓男子與水電行黃姓男子，雙方因停車糾紛而引發鬥毆，在晚間8點多雙方又在某海鮮餐廳相遇，在餐廳停車場談判不成而再引發鬥毆。警方趕到現場，發現有人受傷，協助傷者送醫，現場有掉落道具槍1把，圍起封鎖線現場採證。
警方表示，昨日午間已通知蕭男及黃男雙方6人到案，晚間鬥毆部分，經調閱監視器影像以車追人，漏夜逐一清查通知雙方涉案人曾嫌等11人到案，以釐清案情；有民眾聽到疑似槍聲，調查確認該槍械是不具殺傷力的道具槍。
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