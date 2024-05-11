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影／淡水撞停等機車1死2重傷 肇事男電子煙驗出毒品反應

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨晚發生轎車衝撞3輛停等紅燈機車，造成1死2重傷嚴重車禍，37歲李姓肇事駕駛沒有酒駕、供稱一時恍神，但事後身上被搜到電子煙，煙油驗出毒品反應。李男除了過失致死，可能還牽涉毒駕公共危險罪嫌。

據了解，李男昨晚上9時20分左右，駕車沿淡水區中正東路一段往淡水市區方向直行，前方81巷口已經是紅燈，他卻沒有減速，先在車道撞上1輛正在降速的機車，再往前連續衝撞2輛已經靠邊停下的機車。

高速猛烈撞擊造成3名騎士重傷，22歲陳男頭部重創當場失去生命徵象，救護車送淡水馬偕醫院急救，晚間10時許宣告不治。36歲林男右大腿骨折、37歲黃男肋骨骨折送北市振興醫院手術救治。

肇事李男沒有受傷、酒測值0，聲稱開車一時恍神沒看見前方已經紅燈，但警方事後在他身上搜到電子煙，煙油驗出卡西酮毒品反應。員警已採集李男尿液樣品送驗，屆時若呈現毒品陽性反應，將追加吸毒駕車的公共危險罪嫌，目前先依過失致死罪嫌偵辦。

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新北市淡水區中正東路一段81巷口，昨晚發生轎車衝撞3輛機車嚴重車禍，造成1死、2重傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區中正東路一段81巷口，昨晚發生轎車衝撞3輛機車嚴重車禍，造成1死、2重傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區中正東路一段81巷口，昨晚發生轎車衝撞3輛機車嚴重車禍，造成1死、2重傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區中正東路一段81巷口，昨晚發生轎車衝撞3輛機車嚴重車禍，造成1死、2重傷。記者曾伯愷／翻攝

毒品 淡水

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