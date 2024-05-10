影／毒販騎滑板車不知後方一群警察狂追 原來少了「這配備」

台南永康警方清晨埋伏查緝毒品時，陳姓嫌犯剛好悠閒騎著滑板車經過，一群員警見狀跟著嫌犯後面「狂追」，最後一路跑到他的住處。員警說，還好滑板車沒有後照鏡，一直沒被發現，入內搜索查獲毒品咖啡包及製造原料等證物，依違反毒品危害防制條例罪，將陳、李2名嫌移送法辦。並通知4名藥腳到案。

永康分局偵查隊表示，日前查獲持有毒品案件後追查販賣者，發現44歲李姓女子夥同47歲陳姓男子以販賣毒品維生。經多日跟監鎖定2嫌，在永康區南工街埋伏等候嫌犯回家時，突然發現趁陳姓犯嫌騎滑板車經過，「眾人趕緊一路尾隨狂追」引發民眾側目，在他停車後持搜索票進入2嫌藏匿處所搜索。

員警查獲安非他命2包、毒品咖啡包原料卡西酮12包、毒品咖啡包原料卡西酮2罐、K他命1包、毒品咖啡包2包，卡西酮藥丸、電子磅秤4台、分裝漏斗、封口機等證物。

警方表示，已另追查到26歲毛姓、42歲楊姓及35歲邱姓、22歲吳姓等4名藥腳通知到案，持續追查李姓藥頭毒品來源及去向。

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