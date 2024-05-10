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中市議員建議警方配止血帶 基層警：何不採購束帶？

聯合報／ 記者洪敬浤游振昇／台中即時報導

警方執勤時暗藏風險，中市議員黃守達表示，2022年台南雙警遇襲案、去年高雄警方處理糾紛時遭刺傷，凸顯員警執勤時有失血風險，高雄市自費採購止血帶328組止血帶，要求中市警局跟進。台中市警察局長李文章表示，警方出勤裝備重達20公斤，將再研究。

台中1名派出所警員說，止血帶對警察而言不重要，也突兀，警察不是專業救護員，要止血帶何用，反而是拘捕人犯的束帶，各地警察都是自己買，為何不編預算買束帶？

另名警員說，警察不是專業救護員，車禍有人受傷，警察第一時間通知救護車到場；警察處理車禍是重要工作內容，但警察不是救護員，如果每名警察隨身帶止血帶，幫忙止血卻出事有糾紛，責任該由誰擔？

高雄警方去年底處理糾紛案，有員警遭民眾以利刃刺傷，同行員警以隨身攜帶的止血帶包紮傷口止血，救人的員警說，他自費千元採購隨身攜帶，並自學使用方法。高雄警方將自費採購328組，以因應不時之需。

民進黨議員黃守達說，從台南襲警案、高雄警方遭刺傷案等，凸顯員警執勤時若遇襲，可能發生大量失血風險。員警若能及時使用止血帶，可發揮自救互救效果；高雄已逐年編預算購置，並辦理創傷急救訓練，讓員警有應變自救的能力。

他強調，體重65公斤的人有5000CC血液，失血超過750CC時就可能昏迷、有生命危險，警方若遇襲動脈出血呈噴射狀，30秒就可能失血過多，及時止血才能保命；先進國家如美國，也都將止血帶納入士兵、警察的標準配備；止血帶每條上千元，又屬消耗品，應公家採購。

李文章說，警察要救人，第一時間不會處理自己傷勢，警察處理刑案時可能受傷，但出勤配戴防彈背心、槍枝、手套、無線電已達20公斤，不知還有沒有空間帶止血帶，不過會列入研究。

警方執勤遇襲有失血風險，台中議員建議公家採購止血帶，並當場示範使用。記者洪敬浤／攝影
警方執勤遇襲有失血風險，台中議員建議公家採購止血帶，並當場示範使用。記者洪敬浤／攝影
警方執勤遇襲有失血風險，台中議員建議公家採購止血帶，並當場示範使用。記者洪敬浤／攝影
警方執勤遇襲有失血風險，台中議員建議公家採購止血帶，並當場示範使用。記者洪敬浤／攝影

救護員 警察 風險

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