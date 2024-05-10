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影／男租車逾期未還涉侵占還藏毒 投宿新北摩鐵被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

賴姓男子租車逾期未還涉侵占挨告，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出海洛因及毒品吸食器，警詢後依毒品及侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警分局頂埔派出所所長吳承勳與員警陳恩、洪丞佑及劉皇辰本月5日凌晨零時許，前往轄區內一間汽車旅館臨檢，發現投宿房客賴姓男子（38歲）停放在車庫的汽車為他轄在今年3月24日通報遭侵占的出租汽車，立即上樓找投宿房客賴要釐清相關責任。

員警敲門後，賴男前來應門，員警與其交談時發現賴男眼神不斷飄移且精神恍惚，所長吳承勳站在門口觀察房內情形，發現床頭櫃上擺放一組毒品吸食器，隨即入內確認為安非他命吸食品，當場逮捕賴男並在房間床墊下及車庫汽車上查獲多包海洛英，共重31.79公克及安非他命8.69公克及多個毒品殘渣袋。

賴男一開始還想裝傻否認，見紙包不住火，才乖乖承認，警詢後依毒品及侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令2萬元交保候傳。土城警分局指出，吸毒一時，後悔一世，毒品除戕害身心健康，對社會治安影響甚鉅，切勿踏上吸毒不歸路，呼籲民眾一起反毒，共同遠離毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝
賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝
賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝
賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝
賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝
賴姓男子租車逾期未還涉侵占，日前投宿新北市一間摩鐵遭土城員警臨檢查獲，房間內還搜出毒品。記者王長鼎／翻攝

侵占 毒品

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