嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解
今年1月間，網紅「Toyz」劉偉健至「超哥」黃伯超經營的日料餐廳用餐時，不斷批評醋飯難吃，引起超哥不滿，超哥一氣之下揮拳毆打Toyz。事後，Toyz提告超哥涉犯殺人未遂等罪。台北地檢署今以告訴人身分，傳喚Toyz到庭。Toyz說，對他來說，打也被打了，告也告了，目前沒有想過和解的可能性。
今天上午Toyz低調出庭，結束庭訊後，Toyz說，目前沒有想過和解的可能性，這個案子會繼續告下去，服刑就按照法律流程走，他尚未規劃服刑期間的頻道安排，一切就順其自然。
Toyz說，社會對於網紅的印象不是很好，他認為，自己涉及毒品和超哥涉及暴力等案件，可作為負面教材，提供給社會大眾檢視及觀察。
事件源於，今年1月20日晚間，劉偉健至台北市大安區延吉街一間海鮮餐廳用餐，評論餐點醋飯不合口味，超哥不滿，兩人在餐廳外直播時，一言不合，超哥便揮拳攻擊Toyz。
後來，員警獲報到場介入，協助Toyz送醫，將超哥帶返轄區派出所製作筆錄，因Toyz初步未提告，原本警方將依社會秩序維護法裁罰超哥，不過，Toyz離開醫院前往警所後，提告超哥涉犯傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警將超哥逮捕移送法辦，檢方複訊後以5萬元交保。
當時，超哥受訪時向鞠躬向社會大眾道歉，強調「一時沒有忍住，揍了Toyz一頓」、「使用暴力就是不對的」，會負起相關法律責任，但是他並未想向Toyz道歉，表示「時間如果再倒回一次，我還是會揍他」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言