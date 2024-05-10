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嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

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嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年1月間，網紅「Toyz」劉偉健至「超哥」黃伯超經營的日料餐廳用餐時，不斷批評醋飯難吃，引起超哥不滿，超哥一氣之下揮拳毆打Toyz。事後，Toyz提告超哥涉犯殺人未遂等罪。台北地檢署今以告訴人身分，傳喚Toyz到庭。Toyz說，對他來說，打也被打了，告也告了，目前沒有想過和解的可能性。

今天上午Toyz低調出庭，結束庭訊後，Toyz說，目前沒有想過和解的可能性，這個案子會繼續告下去，服刑就按照法律流程走，他尚未規劃服刑期間的頻道安排，一切就順其自然。

Toyz說，社會對於網紅的印象不是很好，他認為，自己涉及毒品和超哥涉及暴力等案件，可作為負面教材，提供給社會大眾檢視及觀察。

事件源於，今年1月20日晚間，劉偉健至台北市大安區延吉街一間海鮮餐廳用餐，評論餐點醋飯不合口味，超哥不滿，兩人在餐廳外直播時，一言不合，超哥便揮拳攻擊Toyz。

後來，員警獲報到場介入，協助Toyz送醫，將超哥帶返轄區派出所製作筆錄，因Toyz初步未提告，原本警方將依社會秩序維護法裁罰超哥，不過，Toyz離開醫院前往警所後，提告超哥涉犯傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警將超哥逮捕移送法辦，檢方複訊後以5萬元交保。

當時，超哥受訪時向鞠躬向社會大眾道歉，強調「一時沒有忍住，揍了Toyz一頓」、「使用暴力就是不對的」，會負起相關法律責任，但是他並未想向Toyz道歉，表示「時間如果再倒回一次，我還是會揍他」。

「Toyz」劉偉健。圖／讀者提供
「Toyz」劉偉健。圖／讀者提供

Toyz 提告 餐廳

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