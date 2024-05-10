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高雄毒販郊區交易 員警趴田埂餵螞蟻...查獲千餘毒咖啡包

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊溯源追查毒販，發覺吳姓、陳姓2男子選定郊區田邊交易毒品，動員埋伏，趴田埂餵螞蟻1小時，終於發現2人現身，衝上逮捕2人，查獲千餘包毒品咖啡包和K他命，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑大偵三隊4月2日查獲張姓男子涉嫌販毒，追查張男的上游毒販，發現張與吳姓（27歲）、陳姓（27歲）2男子曾聯繫交易毒品，且通訊內容還選定交易地點，警方便趁交易時、地，4月4日前往高雄市阿蓮區中山路某處果園埋伏，等候毒販現身。

4月4日凌晨，員警到果園，趴田埂下埋伏，員警說，後來才知道田裡不少螞蟻，但眼見交易時間已到，擔心一起身就可能被毒販發現，查緝行動可能破局，只好忍著被螞蟻咬。

員警趴田埂下守候約1小時，果然見1輛白色轎車靠近，趁吳、陳2人下車，立即起身衝出查緝，在車內查獲1100多包毒品咖啡包和K他命，逮捕2人，並赴吳的住處搜查，發現吳將住處當毒品分裝廠，查扣分裝器具和千餘公克卡西酮原料。

全案經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署，吳、陳2人承認涉案，獲5萬元交保，並限制住居。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方趴田埂餵螞蟻1小時，終於查獲吳、陳2男子涉嫌販毒。記者林保光／翻攝
高雄警方趴田埂餵螞蟻1小時，終於查獲吳、陳2男子涉嫌販毒。記者林保光／翻攝
高雄警方趴田埂餵螞蟻1小時，查獲吳、陳2男子涉嫌擁有的千餘包毒品咖啡包。記者林保光／攝影
高雄警方趴田埂餵螞蟻1小時，查獲吳、陳2男子涉嫌擁有的千餘包毒品咖啡包。記者林保光／攝影

毒品 螞蟻 高雄市

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