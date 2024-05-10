科技偵查仍未法制化 「詐團開遊艇…檢警還在游泳追」

詐團不斷提升詐騙科技手段，檢警卻沒有同等武器。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團猖獗，案件量居高不下，行政院雖通過科技偵查及保障法，但仍要等送立法院排審，檢察官、司法警察還是只能繼續用游泳的方式追遊艇，基層檢察官指出，最高法院早就提出安裝ＧＰＳ是強制偵查，要有法令依據，但七年過去都未見修法，為何趕在五二○前推出打詐新四法，並放寬ＧＰＳ追蹤與Ｍ化車定位發動門檻，究竟真有打詐決心，抑或是新總統就任煙火秀？

另檢方指出，科技發展是為了有效打擊犯罪，Ｍ化車的科技偵查，確實會干預人民隱私，應有法律規範，但是面對詐團不斷提升科技手段，檢警卻沒有同等武器，法務部提出科技偵查法五年了，盼今年能通過。

「百億總裁」新力旺集團負責人莊周文，涉鉅額洗錢等罪遭檢方起訴，檢警收網時，莊男一度行蹤不明，後來落網身上被搜出十七支手機，目的就是為躲避Ｍ化車追蹤。

台中地檢署檢察官洪佳業指出，檢察官多年來推動科技偵查法，最主要目的是幫被害人追回贓款，尤其在詐欺被告車上加裝ＧＰＳ，才能掌握犯嫌所在位置，關注犯嫌每日詐欺移動軌跡及交付贓款所在地。

現今犯嫌早已利用各種高科技遂行犯罪，允許使用ＧＰＳ蒐證，刻不容緩，否則永遠只能查獲「拋棄式」嫌犯，例如車手或小蜜蜂。