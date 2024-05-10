海山分局6警爆涉賭 遭搜索約談

新北市警局海山分局江翠派出所員警涉嫌包庇賭場，遭檢調搜索約談。圖／聯合報系資料照片 新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，新北地檢署前天深夜兵分多路，指揮調查局新北市調處依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，前往該分局江翠派出所搜索、約談涉案員警、賭場業者及相關證人共10餘人，檢方漏夜複訊中。

據了解，涉案6員警中，層級最高是1名陳姓巡佐，他與另名林姓員警不僅經常出沒新北板橋、三重的地下麻將賭場，還涉嫌通風報信，洩漏警方臨檢或查緝情資，使業者提早預防或轉移陣地，再收取業者對價，已涉犯情節嚴重的公務員違背職務行、收賄等貪汙重罪。

現年53歲陳姓巡佐從警已30多年，曾因涉及地下球版簽賭遭送辦，但在今年初因罪證不足處分不起訴，這次因涉及包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，再度遭檢調位查辦。

海山警分局表示，陳員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，若聲押獲准將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「一次記2大過」及「免職」處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

其餘4位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，則涉嫌擅自以警用系統偷查民眾個資。檢察官複訊後，張、莊2員各以3萬元交保，許、蕭暫時請回。目前檢調初步查無4警收賄相關事證，但將深入釐清4警擅查個資的用途和動機。

市警局表示，全案是警方自清案件，由警方事先掌握後，報請新北地檢署指揮偵辦，若員警涉不法，將依法懲處。