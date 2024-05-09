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影／假美鈔換新鈔詐得33萬餘元 天道盟分會長等9人遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局警方日前獲報，陳姓男子教唆李姓女子持偽造百元美鈔向銀行兌換新鈔，順利騙過舊版點鈔機，3個月內詐得美金1萬9200元（約新台幣33萬6000餘元），專案人員追查後發現天道盟龍潭分會長范姓男子等人涉案，經2波拘搜，共查獲范男等9人，查扣現金66萬餘元、毒品及改造槍彈等證物，依法送辦。

警方調查，陳男教唆友人李女以零星偽造美鈔測試銀行是否能辨識真偽，順利以假鈔騙過舊版驗鈔機，後續以偽造百元美鈔連續在國內不同銀行換鈔，3個月內共換鈔7次，成功換得1萬9200美元（約新台幣33萬6178元）。

國內銀行受騙後，將假鈔賣回美國，美國銀行鑑定為假鈔，立刻通知我國銀行，事件隨即曝光，各銀行馬上報警處理。

警方獲悉後報請台北地檢署指揮偵辦，追查發現此案背後還有幫派及毒品人口涉入，經數月跟監，警方去年底陸續執行2波拘提、搜索行動，順利查獲天道盟龍潭分會分會長范男、陳男、李女及其餘共犯等9人到案。

員警查扣現金66萬4000元、毒品安非他命、海洛因、Ｋ他命數包，改造手槍1把及子彈5顆、作案用手機9支及存摺等證物，詢後依行使偽造有價證券、違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌全數送辦。

警方呼籲，民眾切勿僥倖犯罪，檢警將持續與銀行保持密切合作，隨時掌握最新偽鈔特徵加強宣導，阻止偽鈔流入市面，維護金融秩序並保護民眾財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警查扣現金66萬4000元、毒品安非他命、海洛因、Ｋ他命數包，改造手槍1把及子彈5顆、作案用手機9支及存摺等證物。記者李隆揆／翻攝
員警查扣現金66萬4000元、毒品安非他命、海洛因、Ｋ他命數包，改造手槍1把及子彈5顆、作案用手機9支及存摺等證物。記者李隆揆／翻攝
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員警查扣現金66萬4000元、毒品安非他命、海洛因、Ｋ他命數包，改造手槍1把及子彈5顆、作案用手機9支及存摺等證物。記者李隆揆／翻攝
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員警查扣現金66萬4000元、毒品安非他命、海洛因、Ｋ他命數包，改造手槍1把及子彈5顆、作案用手機9支及存摺等證物。記者李隆揆／翻攝

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