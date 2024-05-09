影／角頭與警局長「魚翅宴」惹議 黃清源日前遭拘捕畫面曝光
台北市警局長張榮興遭爆去年曾與地方角頭「芳明館」老大、青山宮主委黃清源共赴「魚翅宴」，今早出面說明當天是受市議員邀請出席的公務餐會，不料黃清源也在場，是後已依規定向上通報，其餘私下並未與黃清源接觸，同時指出黃前年涉嫌一起槍砲案，警方近日已連同其同黨一併送辦。
媒體報導，台北市警局長張榮興與萬華分局長董欣欣、公關室主任張耀仁等，2023年5月26日晚間在台北市中山區某魚翅餐廳宴會，台北市議員陳政忠、台北市政府民政局官員及萬華青山宮主委黃清源等人也出席；其中，黃清源另有萬華地方角頭「芳明館」老大身分，媒體質疑警方與特定對象有不當接觸之虞。
張榮興今早在台北市刑警大隊開記者會說明，指出當天是應議員陳政忠之邀出席餐會，事前不知黃清源會出現，基於對議員的禮貌，及討論青山宮遶境活動，所以全程參加餐會，是後旋即依規定向警政署提出書面報告。
張榮興說，宮廟是由民政局主管，青山宮每年舉辦遶境活動，過去曾有滋事事件發生，當晚席間他只對活動治安管理部分表示意見，全程與黃清源交談不出10次，餐會後也只在遶境活動中見過一次面，私下全無再接觸。
張榮興指出，每逢警界人事異動，總有黑函滿天飛，對於這種見縫插針的行為，他感到非常心寒，他認為警察名譽大於一切職務，所以親自出面說明，另提及黃清源先前涉及刑案，警方近日也已將其依法送辦，強調對於不法，警方絕不寬貸。
刑警大隊表示，警方2022年間針對1起槍砲案蒐證偵辦，循線鎖定黃清源等人涉案，專案人員今年5月搜索「芳明館」幫派據點等10處，5月6日持票於桃園機場拘獲黃清源，同步拘捕其共犯3人，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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