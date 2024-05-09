詐團開遊艇...檢警只能游泳追？檢警盼科技偵查法今年能立法

詐騙集團猖獗，案件量居高不下，科技偵查及保障法雖已送行政院審議，但尚未定案送立法院排審；檢察官改革團體「劍青檢改」日前在研討會呼籲盡速法制化。台中地檢署檢察官洪佳業日前在一場研討會上指出，GPS對隱私權的干預與調取手機基地台位置差不多，但至今仍未有相關修法，最高法院早就提出安裝GPS是強制偵查，要有法令依據，6、7年過去了至今仍沒修法，導致檢警和詐騙集團武器不對等，法務部提出科技偵查法5年了，希望今年能盡速通過。

洪佳業表示，檢察官多年來推動科技偵查，希望有合適武器偵辦案件，就是為了幫助被害人，例如在詐欺、販毒等法定案件的被告車上加裝GPS定位追蹤器，可得知被告現今基地台位置，目的是希望掌控嫌犯每天的公開行動，尤其是詐欺車手、販毒等集團模式案件，可以分析嫌犯每日上工、交班的時間，並了解資金及贓款去向。

他說，若嫌犯時常變更地點，檢警蒐證多時，在搜索當天恐攻虧一簣，也會打草驚蛇，且若是集團性案件，希望能一網打盡，否則僅抓到一、兩名嫌犯，其餘人等容易滅證，因此採取GPS蒐證有其必要性，也比跟監更為彈性、節省人力。

洪佳業指出，GPS對隱私權的干預，與調取手機基地台位置，也就是通聯紀錄差不多，唯一差別是GPS需裝置在車上，法律允許調取通聯紀錄，但GPS卻被認為沒有法律授權，若無法定位嫌犯位置，沒辦法了解全體共犯的工作模式，永遠只能查獲「拋棄式」嫌犯，例如車手或小蜜蜂。

洪佳業認為，詐騙集團與檢警武器不對等，對方可以隨時更改來電顯示的號碼，共犯間通訊軟體訊息「閱後即焚」，或與白牌計程車司機合作，用移動式基地台通話，利用去中心化的虛擬貨幣洗錢等，但檢警調偵查手段受限，如同台大法律系教授林鈺雄所舉例，犯罪集團用遊艇在跑，檢警卻靠游泳去追，還要限制不能用自由式，一定要用蛙式，實在很荒謬。