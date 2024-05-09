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爆與角頭聚餐 北市警局長張榮興：黑函文化滿天飛

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

有媒體接獲爆料，台北市警察局長張榮興，去年受議員邀請參加警政民政公務餐會，席間與萬華知名角頭、青山宮主委黃清源同桌用餐，張榮興今天早上親自回應，指出他事前不知道黃會出席，後來也沒有私下接觸。

張榮興表示，每逢警界人事異動前夕，總是黑函文化滿天飛，充斥見縫插針的行為，他感到非常心寒，他認為警察名譽大於一切職務，所以決定親自說明。

張榮興說，去年5月26日，他應台北市議員邀請警政及民政部門公務餐會，事前不知道黃清源會出席，直到餐會才偶遇青山宮主委黃清源和他妻子，過程中市議員主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免暴力事件發生。

警察局指出，依據內政部警政署2023年5月18日函頒「警察人員與特定對象接觸交往規定加強執行計畫」，警察人員出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會時，巧遇特定對象時，因事前並不知情，自無須申請核准接觸；張榮興巧遇黃清源，事後有依規定陳報警政署核備。張榮興因市議員邀請出席，事前不知情，第一次偶遇黃清源，事後除青山王祭勤務外，沒有再與黃清源接觸交往。

台北市刑大表示，黃清源涉及一起槍砲案，台北地檢署指揮北市刑大，針對2022年間1起槍砲案執行偵查蒐證，6日在桃園機場拘提黃清源到案，動員超過50名警力，同步拘提共犯3人，同時在芳明館幫派據點等10處場所執行搜索，詢後依槍砲、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市警察局長張榮興（右）今天早上開記者會親自回應與角頭同席聚餐一事，指出他事前不知道。圖／台北巿警局提供
台北市警察局長張榮興（右）今天早上開記者會親自回應與角頭同席聚餐一事，指出他事前不知道。圖／台北巿警局提供

台北市警察局長張榮興（右）今天早上開記者會親自回應與角頭同席聚餐一事，指出他事前不知道。圖／台北巿警局提供
台北市警察局長張榮興（右）今天早上開記者會親自回應與角頭同席聚餐一事，指出他事前不知道。圖／台北巿警局提供

張榮興 警察 議員

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