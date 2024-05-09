南方澳斷橋5年陰影猶存 漁工依舊睡船上

2019年10月1日 宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，很多人到現在心中還是存在陰影，現在漁工們的生活其實並沒有太大改變，也仍然有人會睡在船上。圖／聯合報系資料照片 宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，帶走6名外籍漁工性命，大橋斷裂將滿5年，當時罹難者家屬陸續獲得數百萬賠償，但也有受傷者理賠的過程中一波三折，如今逝者已矣，傷者也都歸鄉，只剩下橋畔的紀念牆。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，事件發生後，工會也協助一些傷者、罹難者家屬處理保險、港務公司賠償與撫恤金事宜，大多在1、2年內就處理完畢，頂多剩下一些授權或文件問題，印象中其中1名罹難者家屬加總起來獲得600多萬元賠償。

李麗華說，也不是每名傷者獲得理賠的過程都很順利，有些傷者當初臥病在床，就被要求在理賠文件上簽名，也不曉得最後到底有沒有得到應有賠償；受傷的外籍漁工已經回國，她也不方便詢問他們得到多少理賠金。

「很多人到現在心中還是存在陰影」，李麗華說，即使過了這麼多年，一些倖存者到現在仍不願回憶大橋斷裂的場景；另外，大橋斷裂經過了5年，現在南方澳漁工們的生活其實並沒有太大改變，也仍然有人會睡在船上。

去年10月，南方澳討海文化館旁的「南方澳跨港大橋感恩紀念物」揭幕，主要是1座紀念牆，設計成6朵茉莉花翦影，象徵對6名罹難漁工的不捨。李麗華表示，去年10月1日，他們在紀念牆所在地辦了第3屆紀念會，今年也會繼續舉辦，雖然漁工們大多要出海無法參加，仍盼不要忘記這場悲劇與逝去的人們。