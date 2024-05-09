南方澳大橋斷裂6死 營造4人判刑

南方澳大橋2019年斷裂造成6死12傷，宜蘭地院昨判決出爐。本報資料照片 2019年震驚全國的宜蘭南方澳大橋斷裂案，昨一審判決，林、吳、陳、邊姓等4名橋梁營造、監造人員犯過失致死罪，分處1年6月到2年徒刑，方、黃等2名港務公司前經理無罪，可上訴。宜蘭地院指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，導致鋼絞線、錨頭長年受侵蝕、斷裂。

2019年10月1日上午9時半許，中油公司1輛油罐車由西向東駛經南方澳大橋，大橋吊索突然斷裂，導致橋體坍塌，壓到當時停泊橋下3艘漁船，造成船上3名印尼、3名菲律賓漁工死亡。

判決指出，營造商並未依照設計圖施作吊索的防水系統，南方澳靠海潮濕多雨，吊索的鋼絞線、錨頭長年受到高沿海風雨雨水侵蝕，拉力大幅減少導致斷裂，林、吳、陳、邊4人應注意而未注意，事後均否認犯行也沒有賠償家屬。

至於2名港務公司前經理判無罪，地院表示，南方澳大橋是港區道路，並不屬於「公路法」所定義之公路，當時台灣港務公司也無規定要辦理特殊性橋梁檢測，依2人的權限與職掌，難以認定他們有義務巡檢吊索系統鏽蝕。

南方澳大橋下紀念牆去年10月揭幕，紀念大橋斷裂事件中逝去6名外籍漁工。圖／蘭博提供

遭判處2年的吊索工程現場負責人邊曉耕，昨從新北市新店區到宜蘭地院聽判，事後拄著拐杖下樓，坐在宜蘭地院一樓大廳的樓梯口，感嘆判決對他非常不公平。

邊曉耕說，負責吊索工程九鼎預力公司，是當時全台灣僅有足夠噸位的千斤頂的公司，然而大橋還沒開工，公司1994年就破產了，人也跑光了，可是沒有其他公司可以替代，他基於幫忙的心態，過去現場盯著物料運送等項目，並不是工程技術人員。

邊曉耕認為，整個南方澳大橋2、3億元的工程，九鼎公司負責的部分只有連工帶料1000多萬元，開工典禮、完工典禮乃至初驗、複驗都沒通知他這個名義上的負責人，「沒人把我當回事」，結果橋垮了，他卻被推出來，判得還比營造商負責人更重，根本不合比例。

「罰個1、20萬元就算了。」邊曉耕說，今年81歲，若還要再做2年牢，實在是不能接受，根本是代罪羔羊，絕對會上訴到底。